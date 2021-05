Greve in Chianti, incendio in un’abitazione: un morto e una persona dispersa sotto le macerie

La vittima è un 59enne di Prato. I vigili del fuoco sono alla ricerca della compagna, sua coetanea.

Sembra che la coppia avesse acquistato da poco la casa e questa mattina era passata a controllare alcune cose.

Incendio a Borgo di Dudda

Una violenta esplosione si è registrata questa mattina a Borgo di Dudda, località nel comune di Greve in Chianti.

Una palazzina a due piani è crollata, presumibilmente per una fuga di gas.

Al momento della deflagrazione c’erano due persone in casa. Un 59enne di Prato e la sua compagna.

🔴 #Firenze, crollo di una casa di due piani per probabile fuga gas in loc. Borgo di Dudda. Due persone coinvolte, in corso il recupero di una, dispersa l’altra sotto le macerie. Tre squadre di #vigilidelfuoco al lavoro [#20maggio 11:00] pic.twitter.com/XLWauTJkry

— Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) May 20, 2021

Per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Qualche minuto fa i vigili del fuoco hanno estratto il suo corpo senza vita dalle macerie.

Si cerca la compagna, sua coetanea.

Sembra che i due avessero acquistato da poco questa casa, per trascorrervi il periodo post-pensionamento.

Questa mattina erano passati a controllare alcune cose, quando c’è stato l’improvviso scoppio.

Notizia in aggiornamento.