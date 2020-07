La giovane attivista Greta Thunberg riceve un premio da 1 milione di euro: sarà devoluto alle popolazioni Indios colpite dalla crisi climatica.

Greta Thunberg riceve il premio da 1 milione di euro e ha deciso di devolverlo interamente alle popolazioni che soffrono a causa della crisi climatica.

È solo una giovane ragazza diciassettenne ma combatte per gli ideali in cui crede come una guerriera, motivo per cui ha vinto il premio Gulbenkian Prize for Humanity.

Dalle origini svedesi ha fondato il movimento di attivismo ambientale Friday for Future e si batte per l’ambiente contro il riscaldamento globale.

Nonostante la sua tenera età ha già vinto il premio Person of the Year di Time Magazine nel 2019 ed è stata nominata due volte per il premio Nobel per la pace.

Tempo fa Greta ha parlato alla BBC sottolineando quanto l’emergenza coronavirus debba farci riflettere e cambiare atteggiamento verso il pianeta: ‘Che il mondo impari la lezione’.

Ha ora annunciato su Instagram di voler devolvere l’intero ammontare del premio Gulbenkian Prize for Humanity alle popolazioni che necessitano di aiuto perché piegate dalla crisi climatica.

In particolare la giovane attivista vuole aiutare gli Indios, le popolazioni indigene dell’Amazzonia.

Essendo una delle aree più colpite dagli effetti del riscaldamento globale saranno inviati anche ulteriori aiuti medici per fronteggiare l’emergenza Covid-19.

Vuole fermamente che l’ecocidio sia riconosciuto come un crimine internazionale e trasmette questo ideale attraverso Stop Ecocide Foundation.

Premio totalmente devoluto per salvare il pianeta

La giovane ragazza commenta la vincita del premio dicendo:

Sono onorata di ricevere questo riconoscimento, spero che aiuterà a fare ancora più del bene nel mondo

Ha continuato: ‘I soldi del premio, che sono pari a un milione di euro e che sono molti di più di quelli che avrei potuto immaginare.’

‘Saranno donati attraverso la mia Fondazione a differenti organizzazioni e progetti che stanno lavorando per aiutare le persone maggiormente colpite dalla crisi climatica.’

Conclude: ‘Specialmente nel Sud del mondo e che stanno combattendo per una società sostenibile e per difendere la natura’.

L’ex presidente del Portogallo Jorge Sampaio ha speso parole benevole e di ammirazione per la giovane definendola:

uNa delle figure più straordinarie dei nostri giorni

Ha la capacità di entrare nel cuore dei giovani e mobilitarli per battersi a favore del pianeta e dell’ambiente, è una grande dote.

Proprio venerdì scorso Greta Thunberg ha celebrato la centesima settimana di protesta facendo una veglia di fronte al Parlamento di Stoccolma.

Esattamente lì nel 2018 iniziò lo sciopero scolastico che ha ispirato milioni di giovani in tutto il mondo.

Ieri su Twitter ha lanciato un appello ai leader europei che in questi giorni si trovano a Bruxelles: la giovane nutre la speranza che possano tenere conto delle emissioni globali.

‘Se le emissioni non diminuiscono, il budget di carbonio a nostra disposizione, per restare sotto la soglia di 1,5 gradi centigradi, sarà utilizzato in otto anni’ ha twittato Greta.