Greta Thunberg non lotta solo per l’ambiente ma anche per il bene di sua sorella Bea, bersagliata dagli haters che cercano di demolirla a soli 13 anni

Greta Thunberg si vede costretta a combattere per il clima con i suoi sostenitori fronteggiando i suoi haters. Ma ora si aggiunge un pezzo del puzzle con sua sorella Bea.

Chi è Bea Thunberg?

Bea Emman è una ragazzina di 13 anni, sorella dell’attivista svedese, nota per voler prendere la stessa strada della madre diventando una cantante lirica.

Per questo motivo è già stata protagonista di una nota trasmissione televisiva in prima serata, esibendosi con la canzone “Bara Du Vill”.

Il video è già stato visto da oltre 150mila persone direttamente su Spotify.

Una ragazzina che cerca di fare una vita normale e molto social soprattutto per esigenze di carriera che ora diventa il bersaglio principale per quello che la sorella sta cercando di fare per il mondo e il clima.

Gli haters di Greta si riversano sulle pagine social della sorella, essendo maggiormente in vista e reperibile – riempiendola di insulti e invitandola a compiere gesti contro l’attivista.

Un vero e proprio movimento d’odio incessante.

Mobbing e odio contro la sorella di Greta

Greta ha rilasciato una intervista al quotidiano svedese Dagens Nyheter, dove ha voluto parlare di questo argomento e invitare tutti quanti a lasciar stare una ragazzina di 13 anni:

“tutti quelli che mi minacciano e mi scrivono messaggi di odio, alla fine se la prendono con lei”

Evidenzia inoltre che tutte le denunce che sono state fatte alla Polizia non hanno portato a nulla e il mobbing continua, per questo motivo fa un appello diretto dal quotidiano chiedendo di lasciar stare sua sorella: