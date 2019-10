Una brutta scena quella del fantoccio di Greta Thunberg impiccato in un cavalcavia di Roma. Ma ora gli autori rivendicano il gesto su Facebook: ecco chi sono

Il gruppo che ha rivendicato il gesto del fantoccio di Greta Thunberg impiccato ha esaltato le gesta su Facebook. Ecco cosa è accaduto.

Il fantoccio dell’attivista impiccato a Roma

L’altra mattina tutti i passanti da Via Isacco Newton – tra Marconi e Portuense a Roma – ha notato un fantoccio con le treccine e l’impermeabile giallo oscillare da un cavalcavia.

Una visione terrificante che ritraeva l’attivista svedese impiccata, come per lanciare un segnale forte che però nessuno ha certamente gradito. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco e agenti che hanno rimosso il fantoccio e avviato le indagini per capire chi abbia potuto fare qualcosa del genere.

Il Sindaco di Roma Raggi ha inviato subito un Tweet di protesta e solidarietà:

“vergognoso il manichino ritrovato appeso a un ponte della nostra città , a lei e alla sua famiglia la mia solidarietà e quella di tutta roma. Il nostro impegno sul clima non si ferma”

Il gruppo di Facebook che ha rivendicato il gesto

Come si evince anche da Today e Il Messaggero, il gruppo che ha rivendicato il condannato gesto si fa chiamare “Gli Svegli” evidenziando

“abbiamo impiccato greta thunberg”

Una organizzazione comunitaria – come si definiscono- che su Facebook e Twitter lanciano un messaggio molto chiaro:

“il manichino ha la sua faccia e perfino le sue trecce. seguiranno altre azioni”

Il mistero ora è la posizione de Gli Svegli, così come il messaggio che molti utenti definiscono “falso” mentre altri vanno verso una mossa pubblicitaria ben architettata.

La Procura di Roma indaga a 360° sull’accaduto e anche sul gruppo che ha rivendicato il gesto, aprendo un fascicolo per “minacce aggravate”. Seguiranno aggiornamenti, smentite o conferme per questa vicenda che non ha dei dettagli molto chiari.

Intanto su Twitter sono tantissimi i post degli utenti indignati per il gesto e per capire chi siano “Gli Svegli”.