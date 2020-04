Greta Thunberg ritorna alla ribalta scrive a Ekdal e gli chiede come riesce in periodo di lockdown a tenersi in forma. Quale sarà stata la risposta del giocatore della Sampdoria?

Greta Thunberg era presente ad un evento online nel quale ha chiesto al centrocampista della Sampdoria Albin Ekdal, come riesca a tenersi in forma in periodo di lockdown. I ragazzi svedesi potevano fare domande di molti argomenti e l’attivista ha deciso di chiedere come viveva il periodo di isolamento, che stiamo vivendo in Italia per poter contenere la diffusione del covid 19.

L’iniziativa per i ragazzi

Quest’inaspettata comparse è avvenuta durante un’iniziativa benefica in diretta web, lanciata dal canale youtube svedese “Min Stora Dag”. Era pensata per permettere a ragazzi malati di dialogare col calciatore facendo anche domande a cui ha pazientemente risposto.

I due hanno dialogato anche se Greta non era attesa, ma possiamo considerarla come una ospite vip, data la sua capacità di influenzare milioni di giovani. Ha fatto una semplice domanda al centrocampista doriano, chiedendo come stesse affrontando il suo allenamento e quale siano gli esercizi che svolge per mantenersi in forma, dato che non può uscire di casa a causa dello stop forzato dettato dalle misure per il contenimento.

“Ciao Albin, come ti tieni in forma in questo periodo?”,

La risposta è stata data con la massima tranquillità e forse con un tocco di amarezza dettata dalla difficoltà dell’isolamento che il periodo ci richiede: