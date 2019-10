Greta Thunberg, chi è la ragazza svedese che lotta per il clima:...

Chi è Greta Thunberg? La celebre attivista svedese che sta portando avanti la sua lotta in favore del clima

Scopriamo tutto su Greta Thunberg, questa ragazzina di Stoccolma che sta cambiando il mondo!

Chi è Greta Thunberg

Nasce in Svezia, a Stoccolma, il 3 gennaio del 2003.

Acquisisce notorietà per via delle sue manifestazioni a Stoccolma, davanti al Parlamento svedese, dove la ragazza mostra il suo famoso cartello con su scritto Skolstrejk för klimatet (Sciopero della scuola per il clima).

Nel 2018 decide porta avanti una protesta fino al 9 settembre, data nella quale sarebbero avvenute le elezioni generali. In quell’anno si reca ogni giorno davanti al Parlamento per protestare e spingere il proprio Paese a ridurre le emissioni di carbonio.

Greta Thunberg decide di protestare così seriamente dopo che nel corso dell’ultima estate, che aveva segnato temperature al di sopra della media, erano avvenuti frequenti incendi sul territorio svedese.

Dopo il 9 settembre, continua a presentarsi in Parlamento ogni venerdì. Su Twitter lancia diversi hashtag: #Klimatstrejka, #ClimateStrike, #FridaysforFuture, che cominciano ad attirare l’attenzione dei media e degli altri studenti. In tutto il mondo, i giovanni iniziano a seguire il suo esempio, organizzando venerdì di sciopero per il clima.

Il 4 dicembre del 2018 partecipa al COP24, il vertice delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, a Katowice, in Polonia. Nel suo intervento, spiega l’importanza di agire il prima possibile per salvare il clima e rimprovera i leader di mezzo pianeta.

Il 25 gennaio 2019 interviene con un discorso molto duro al Forum economico mondiale di Davos.

Tra il 14 e il 28 agosto 2019 attraversa l’oceano Atlantico da Plymouth a New York a bordo dello yacht a vela Malizia II, alimentato da pannelli solari e turbine subacquee. A New York, partecipa al Vertice delle Nazioni Unite, dopo di che il 27 settembre 2019 guida lo sciopero mondiale per il clima.

Grazie al suo impegno, Greta è stata proposta per il Nobel per la Pace da tre parlamentari norvegesi.

La Sindrome di Asperger

Greta Thunberg combatte una battaglia da quando è nata. La ragazza è infatti affetta dalla sindrome di Asperger.

La malattia le è stata diagnosticata ad 11 anni, dopo la caduta in una sorta di mutismo selettivo, che la porta a parlare poco e solo con chi ritiene che sia davvero importante per la sua causa.