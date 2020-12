Grenfell Tower, emerge la chat tra i tecnici sulla certificazione antincendio: “Prodotto di m****a”

È emersa una chat che riguarda una conversazione tra i tecnici che parlarno della certificazione antincendio della Grenfell Tower, tra risate e prese in giro.

Profonda delusione e rabbia per la morte delle 72 persone alla Grenfell Tower di Londra che si aggiunge alla chat dei tecnici che parlano della certificazione antincendio.

La chat tra i tecnici a Londra

Gli atti dell’inchiesta sul terribile incendio di Londra che ha portato alla morte di 72 persone fanno emergere una conversazione via chat alquanto sinistra. I tecnici dell’azienda di produzione dei materiali per i lavori sull’edificio andato poi in fiamme erano più che consapevoli del fatto che la certificazione antincendio fosse falsa.

Come evidenziano i media locali e Fanpage, dalla chat inclusa negli atti di inchiesta è chiaro che questi tecnici ridessero della autorizzazione rilasciata dagli enti competenti e preposti al controllo: una certificazione antincendio del materiale e del rivestimento del grattacielo completamente falsa.

Nel dettaglio la chat emerge da una delle inchieste che sono in corso in merito al terribile incedio del 14 giugno 2017 che ha portato alla morte di due nostri connazionali Marco Gottardi e Gloria Trevisan.

In questa chat scritta tra i tecnici di questa azienda si discute dei materiali infiammabili utilizzati per il grattacielo. Tra una risata e una presa in giro:

“prodotto di m****a” “bugie”

In merito all’autorizzazione.

Secondo l’inchiesta ci sarabbe stata una catalogazione a Classe 0 che identifica il prodotto a infiammabilità molto limitata quando era il contrario: il materiale infatti, come si è poi tristemente notato, era altamente infiammabile.

Nella chat si evince quindi che per ottenere la certificazione si sia pensato ad uno stratagemma, facendo il test solo su una parte di prodotto resistente e non su tutto:

“tutte bugie amico, tutto ciò che facciamo qui è mentire”

I test avrebbero quindi dato l’autorizzazione nell’uso di un rivestimento che si è poi rivelato fatale in quel terribile 16 giugno.