“Quando muori vieni con me nella tomba”. Gregoraci provocata sui social, lei risponde così: tutti muti

Orrore totale contro Elisabetta Gregoraci. Una hater si accanisce contro di lei con una furia rovente, quasi incandescente. La showgirl replica con una bordata monumentale.

A soprassedere, Elisabetta Gregoraci non ci pensa neanche. Non è certo una novità, così come non è una novità che la showgirl sia molto attiva sui social, dove in questi giorni di vacanza a Dubai sta replicando ai commenti dei fan.

Elisabetta Gregoraci massacrata su Instagram? Lei risponde con veleno corrosivo

Sotto l’ultimo scatto fotografico pubblicato sulla suo profilo ufficiale di Instagram, l’ex Lady Briatore viene brutalizzata dall’agghiacciante cattiveria di una hater:

“Te sei fatta un po’ di pubblicità perché ormai eri passata… Sei una bellissima donna ma secondo me vola basso, perché quando muori vieni con me nella tomba“

La replica di Elisabetta Gregoraci, sempre molto reattiva in situazioni di questo tipo, non si è fatta attendere ed è arrivata tempestiva. La showgirl non tace e umilia in pubblica piazza la fessa di turno:

“Spero sempre dopo di te”

Una risposta epica su cui sono piovuti centinaia di like. Numerosi web-indignados hanno preso le difese della Gregoraci, condannando l’immaturità e la cattiveria gratuita di certi commenti.

Ma in fondo si sa, le critiche distruttive e gli improperi spietati sono l’indice emblematico di chi non ha argomenti. E forse non li ha mai avuti.

Ma veramente Elisabetta Gregoraci perde tempo a rispondere agli insulti dei suoi haters di Instagram?! Ma perché non lascia perdere e dedica il suo prezioso tempo al figlio? — oh hey beautiful. (@ventifotografie) January 8, 2021

Elisabetta Gregoraci scontro diretto con gli haters: la sua risposta è da Oscar #gossipitalianews pic.twitter.com/C9Ejscnvjg — GossipItalia (@GossipItalia3) January 8, 2021