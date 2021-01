Faida Gregoraci-Elia, cosa accade nel backstage del Grande Fratello Vip 5

Continua a tenere banco l’antagonismo tra Antonella Elia, opinionista del Grande Fratello Vip, ed Elisabetta Gregoraci, punta di diamante della quinta edizione del reality show. Sebbene sia uscita dalle scene abbandonando la casa di Cinecittà a ridosso delle festività natalizie, l’ex Lady Briatore continua a calamitare l’attenzione social-mediatica.

A stuzzicare l’interesse dei telespettatori, l’implacabile ostilità tra Elisabetta Gregoraci e Antonella Elia. Il loro antagonismo sembra proseguire tutt’oggi dietro le quinte dello studio televisivo di Alfonso Signorini.

A Casa Chi, web-talk del settimanale Chi, il giornalista Gabriele Parpiglia snocciola alcuni retroscena inerenti l’ostilità tra Elisabetta Gregoraci e Antonella Elia:

“Quello che accade durante i neri del GF Vip è una sorta di altro reality. Succedono molte cose, va in onda davvero un altro GF (…) Elisabetta Gregoraci e Antonella non si salutano e non si guardano mai in faccia, neanche per scherzo”