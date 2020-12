Gregoraci-Briatore, il primo incontro dopo il GF Vip. Bomba di Signorini: “Cos’è accaduto”

Maga del dire senza dire, Elisabetta Gregoraci snocciola i dettagli del primo incontro con il suo ex marito dopo il GF Vip. Privilegio riservato al settimanale Chi.

Nel fantastico mondo di Elisabetta Gregoraci la sfera familiare è il fulcro di tutto. Reduce da una rocambolesca avventura televisiva al Grande Fratello Vip, oggi l’ex Lady Briatore ha le idee tre volte più chiare e si focalizza sulla sua famiglia.

Cosa è accaduto davvero dopo la sua uscita dal GF Vip, l’ormai memorabile lunedì 7 dicembre? Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore hanno avuto uno scontro di fuoco avvenuto a porte chiuse? Sui social lo ipotizzano in molti.

Il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, ha nuovamente scaraventato al centro dell’attenzione mediatica i due ex coniugi Briatore. Nell’ultimo numero in edicola, un’intervista e un annesso servizio fotografico riportano per filo e per segno gli ultimi risvolti.

Gregoraci-Briatore, il primo incontro dopo il GF Vip: l’intervista del settimanale Chi

La showgirl calabrese snocciola i dettagli della sua reunion familiare:

“Tutto bene tra di noi. Ci siamo visti con Flavio appena sono arrivata a Monaco. Abbiamo fatto un pranzo insieme io, lui e Nathan dopo tre mesi di lontananza. Abbiamo un bel rapporto, ci siamo voluti bene e amati per 13 anni e da questo amore è nato Nathan, ora dobbiamo pensare a lui…”

Dopo una relazione significativa e una rottura estremamente civile, la coppia è rimasta in rapporti amichevoli. In seguito al divorzio, Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore hanno costruito un solido rapporto e stanno dimostrando, ancora una volta, che tra ex si può andare (molto) d’accordo.