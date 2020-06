Green Lake, perchè visitare l’affascinante parco sommerso austriaco

Il Green Lake è un parco austriaco molto particolare, in estate diventa un bellissimo lago che ha una profondità di 12 metri. Scopriamo il perché.

Il Green Lake, noto anche col nome “Grüner See”, è un lago che si trova nella località di Tragoss in Austria. In inverno c’è poca aqua un lago di 1/2 metri d’acqua, circondato da un percorso immerso nella natura. D’estate cambia totalmente il parco viene coperto da acqua profonda anche 12 metri.I

l curioso parco

Come detto, in autunno inverno l’area è un comunissimo parco, ma è in primavera e poi in estate, la neve dei vicini ghiacciai si scioglie e l’acqua ricopre tutto. L’acqua scende dalle montagne, facendo salire le acque del lago, la cui profondità massima arriva a 12 metri.

In estate Green Lake diventa affascinante dove addirittura molti fanno immersioni seguendo i sentieri ormai coperti dalle acque. Il nome deriva dai riflessi delle piante che si specchiano nelle acque cristalline.

In estate il lago ha una temperatura molto bassa tra i 4 e gli 8 °C e a giugno arriva alla massima profondità. In primavera e giugno si popola di sub, che osservano da vicino il fondo verde del lago da vicino. La particolarità è che sul fondo troviamo erbe, rami, fiori ed erbe alpine, ricoprendo completamente, il parco che d’inverno è il parco.

Si possono vedere i sentieri, i piccoli ponti e le panchine completamente sommerse nella bella stazione. A luglio le acque iniziano a ritirarsi da sole, per tornare alla normalità invernale lentamente.

Il ritorno del parco

Il Green Lake in realtà è composto da 2 bacini che nelle 10 settimane estive, si uniscono.

Possiamo seguire l’evoluzione:a metà luglio iniziano ad evaporare le acque, quando si arriva al culmine dell’estate.

A questo punto lentamente il parco inizia a riapparire, il lago torna ad essere doppio. Uno dei due si prosciuga al punto di avere acque bassissime ed un bacino composto quasi totalmente da rocce e ghiaia.