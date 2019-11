Green Friday, Saluzzo pronta allo scambio dei vestiti il 29 novembre

Don’t shop, swap! È lo slogan che a Saluzzo caratterizza il Green Friday, lo scambio vestiti in contrapposizione al Black Friday

Il green Friday sbarca in Italia dalla Francia, si tratta di alcune iniziative che vogliono sensibilizzare sul consumismo sfrenatodel venerdì nero. Ne avevamo già parlato, dove mettevo in rilievo come anche alcune aziende abbiano deciso di cooperare per sensibilizzare sul tema degli acquisti consapevoli.

Don’t shop, swap! A Saluzzo lo swap party

Don’t shop, swap! È lo slogan dell’iniziativa di Saluzzo e significa letteralmente, non comprare, scambia. Mentre tutto il mondo occidentale si sta preparando all’evento che da il via alle compere natalizie, abbiamo chi pensa esattamente il contrario. Mente in tantissimi saranno presi dalla caccia agli affari Black Friday, a Saluzzo lo Spazio Giovani organizza uno Swap parti.

Come abbiamo anticipato si desidera effettuare scambi, un riciclo insomma. Si tratta di un evento completamente alternativo rispetto al black Friday, ed è un metodo interessante per poter avere l’armadio sempre ricco delle ultime novità moda.

Si è tutti invita ad un appuntamento che è in realtà un’alternativa green al black Friday, si tratta di un incontro di scambio di vestiti in maniera del tutto gratuita.

Partecipare è molto semplice. Basterà portare dai 3 a 10 capi di abbigliamento puliti ed in buono stato. Questi capi magari sono quelli che non indossate più. Li scambierete con altrettanti abiti, che sceglierete tra quelli portati da altre persone arrivate all’evento. Lo swap party è un evento sostenibile, organizzato pensando anche alle esigenze dei più piccoli. Infatti saranno predisposti giochi in un’area giochi apposita, gestita dai ragazzi del Fridays For Future. I bambini potranno giocare, ballare, colorare, il tutto in modo ecosostenibile.

Lo swap party è organizzato presso lo Spazio Giovani tra le 14 e le 18.30 di venerdì 29 novembre e tra le 15.30 e 19 di domenica 1° dicembre.