Grecia, chi è Ekaterini Sakellaropoulou: la prima presidente donna eletta

Le elezioni in Grecia si sono concluse con l’elezione della prima donna nella storia del Paese: Ekaterini Sakellaropoulou. Scopriamo insieme chi è

Eletta la prima presidente donna della Repubblica, una svolta per la Grecia con al comando un giudice di 63 anni.

Chi è Ekaterini Sakellaropoulou

Nata il 30 maggio 1956 è un giudice greco di grande valore. La sua città natale è Thessaloniki e grazie al grande amore per la sua famiglia, inizia a studiare leggere all’Università di Atene, completando la sua specializzazione presso l’Università di Parigi.

Nel 1980 inizia la sua carriera presso il Consiglio di Stato diventando consigliere nell’anno 2000. Nel 2015 diventa vice presidente del Consiglio di Stato e nel 2018 Presidente (anche in questo caso per la prima volta nella storia del Paese).

È stata anche un membro della Associazione dei Giudici del Consiglio di Stato, con molteplici ruoli dal segretario generale, vice presidente e presidente.

Un giudice attento alle politiche dell’ambiente, delle donne, delle minoranze, dei rifiugiati e si batte per i diritti e per la messa in opera degli stessi. Impegnata anche nella pubblicazione degli articoli sul Giornale Accademico ha contribuito alla stesura di uno dei libri più venduti in Grecia in merito alla crisi finanziaria.

La prima donna Presidente della Repubblica

Oggi è stata eletta la prima donna presidente della Repubblica greca. Il giudice ha ottenuto il sì all’età di 63 anni per i prossimi 4 anni di attività.

La sua elezione è avvenuta con 261 voti su 300 e prende il posto di Prokopis Paulopoulos. Entrerà in carica a partire dal 13 marzo e il suo mandato sarà attivo sino al 2025.