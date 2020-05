Grease, che fine hanno fatto gli attori del celebre film?

Che fine hanno fatto gli attori di Grease? Scopriamo insieme come sono diventati oggi gli attori del cast originale del musical di successo

Vediamo come sono oggi gli interpreti degli iconici personaggi di Grease, dai protagonisti John Travolta e Olivia Newton-John fino ad arrivare a personaggi secondari come quelli interpretati da Stockard Channing e Jeff Conaway, che sono rimasti nel cuore di tutti!

Il successo di Grease

A 40 anni dall’uscita nelle sale di Grease, il film con John Travolta e Olivia Newton-John è considerato uno dei musical più iconici di sempre.

All’epoca fu un autentico fenomeno, che ancora oggi continua a far sentire la sua eco. Dopo il successo della pellicola, vi fu un sequel, Grease 2, che non ricevette grandi lodi, mentre è recente il progetto di realizzare un remake su NBC.

I protagonisti di Grease sono rimasti nei nostri cuore ed è per questo che oggi vogliamo saperne di più su come sono diventati gli attori che li interpretarono!

John Travolta – Danny Zuko

Dopo il grande successo con la pellicola, in cui interpretava il protagonista maschile, Danny Zuko, l’attore americano ha recitato in Blow Out. Dopo l’esperienza in questione, la sua carriera ha subito un brutto arresto negli anni ’80, per poi ingranare nuovamente la marcia con il franchise di Senti chi parla. Una delle pellicole più importanti a cui ha avuto l’onore di partecipare è sicuramente Pulp Fiction, film diretto da Quentin Tarantino, che gli è valso una nomination all’Oscar.

Altri film nei quali ha recitato sono Get Shorty, Face/Off – Due facce di un assassino, Battaglia per la Terra, Hairspray e Bolt – un eroe a quattro zampe. Nel 2016 è tornato in televisione con il personaggio dell’avvocato Robert Shapiro, nella prima stagione della serie intitolata American Crime Story, per la quale ha vinto un Emmy come produttore.

Olivia Newton John – Sandy

Dopo aver interpretato la protagonista femminile di Grease, Sandy, la cantante e attrice australiana ha pubblicato ben diciassette album, riscuotendo grande successo. Al cinema ha partecipato a film come Un amore rinnovato e A letto con Madonna, mentre in televisione a serie tv come Glee, American Idol e Dancing with the Stars. La sua ultima apparizione cinematografica risale al 2011, nella commedia Tre uomini e una pecora.

Stockard Channing – Betty Rizzo

L’attrice del personaggio di Betty Rizzo ha continuato la sua carriera anche dopo Grease. Ha persino ottenuto una candidatura all’Oscar come miglior attrice per Sei gradi di separazione nel 1994. Ha inoltre recitato in Smoke, Il club delle prime mogli e West Wing: quest’ultimo ruolo le è valso un Emmy nel 2002. Ha poi partecipato a Batman of the Future e a The Good Wife.

Jeff Conaway – Kenickie

Dopo aver preso parte a Grease, l’attore è passato al piccolo schermo con Taxi. In seguito ha fatto parte del cast de La signora in giallo, Matlock e Babylon 5. L’interprete di Kenickie è morto il 27 maggio del 2011, all’età di 60 anni, dopo essere stato in coma farmacologico in seguito a una polmonite causata da overdose.

Barry Pearl – Doody

Dopo il successo di Grease, l’attore ha fatto solo sporadiche apparizioni. Sul piccolo schermo l’abbiamo visto in serie come Hill Street – Giorno e notte, Beverly Hills, 90210, E.R. – Medici in prima linea, Baywatch, Criminal Minds e Dr House.

Michael Tucci – Sonny LaTierri

Stessa cosa vale per Michael Tucci, l’interprete di Sonny LaTierri. L’uomo ha preso parte a Un detective in corsia, Barney Miller, Lou Grant, Love Boat, Giudice di notte, Arnold, MacGyver, JAG – Avvocati in divisa e The Comedians. Al cinema lo abbiamo visto in Blow, al fianco di Johnny Depp e Penelope Cruz, e in Corpi da reato.

Kelly Ward – Putzie

Dopo essere stato Putzie, Kelly Ward ha recitato in M.A.S.H., Magnum P.I. e Il grande uno rosso. Con il tempo ha preferito sempre di più dedicarsi al doppiaggio: è tuttora direttore del doppiaggio per la Walt Disney Television Animation e ha lavorato a serie come Mickey Mouse Clubhouse e Jake e i Pirati dell’Isola che non c’è.

Didi Conn – Frenchy

L’attrice che interpreta Frenchy è l’unica ad aver partecipato ai tre adattamenti per lo schermo di Grease. Nel 2002 è apparsa nel film Frida, mentre sul piccolo schermo è stata tra i protagonisti di Benson e guest star in Avvocati a Los Angeles, Law & Order: Unità speciale e Transparent.

Dinah Manoff – Marty Maraschino

Dopo aver vestito i panni di Marty Maraschino, l’attrice Dinah Manoff ha proseguito con il suo percorso cinematografico, partecipando, ad esempio, in film come Gente comune e Bambola assassina. La carriera dell’artiste è, però, per la maggior parte televisiva. Tra i progetti ai quali ha preso parte, compaiono Mork & Mindy, Cuori senza età, Il tocco di un angelo e State of Grace. Ha fatto strada anche come regista con Prelude to a Kiss, il settimo episodio della quarta stagione di Sabrina, vita da strega, nel 1999.

Randal Kleiser – Il regista

Dopo il successo di Grease, il regista dell’iconico musical, Randal Kleiser, ha messo la firma a un altro film cult, Laguna blu, uscito nel 1980. Kleiser è diventato uno degli autori ricorrenti delle pellicole live-action della Disney, come Navigator, Zanna bianca – un piccolo grande lupo e Tesoro – mi si è allargato il ragazzino.

Il suo ultimo lungometraggio è il musical Red Riding Hood, del 2006, che vede Henry Cavill nei panni del cacciatore. Il regista ha anche diretto il cortometraggio Foot Fetish, parte di un episodio di Saturday Night Live trasmesso nel 1980.