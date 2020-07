Graziano Mesina introvabile, irreperibile dopo la sua condanna di 30 anni

Graziano Mesina introvabile. L’ex primula rossa sarda è irreperibile dopo la condanna a 30 anni da parte della Corte di Cassazione.

L’ex primula rossa introvabile

Ore di tensione per l’ex primula rossa del banditismo sardo che risulta essere irreperibile dopo la condanna da parte della Corte di Cassazione a 30 anni reclusione.

La stessa ha rigettato – come si legge anche da TgCom e i media nazionali – il ricorso che è stato fatto dai suoi difensori rendendo questa la sentenza definitiva. Ma nel momento in cui i Carabinieri hanno bussato alla sua porta per portarlo nuovamente in carcere, non hanno trovato nessuno.

L’ex primula rossa si trovava a casa in quanto scarcerato per decorrenza dei termini a seguito della condanna in appello. Ma il dubbio è emerso già prima della sentenza di ieri: infatti l’uomo non si è presentato alla Caserma di Orgosolo come da prassi per la firma.

Oggi Mesina ha 79 anni e 50 di questi sono stati trascorsi in cella, condannato per associazione a delinquere con traffico internazionale di stupefacenti. La DDA di Cagliari ha evidenziato che l’uomo fosse probabilmente a capo di due gruppi criminali per l’approvvigionamento di droga.

Le indagini continuano per capire cosa possa essere accaduto.

In aggiornamento