Grave lutto a Tu sì che vales, muore dopo l’esibizione: ‘Aveva la leucemia’

Una voce incantevole che aveva commosso tutta la giuria. La malattia l’ha stroncata: Veronica Franco lascia il mondo a 19 anni.

Aveva emozionato tutti con la sua storia, Veronica Franco. La ragazzina in carrozzelle che aveva cantato una delle più belle canzoni mai scritte, Hallelujah di Alexandra Bruke.

La ragazza aveva fatto crollare lo studio tra applausi e commozione. La storia di Veronica Franco, infatti commuove anche i più duri di cuore.

La cantante aveva commosso Maria, Zerbi, Gerry Scotti e Mammuccari con la sua bellissima voce e con la sua storia a Tu sì que vales. La sua Hallelujah era sentita, piena di pathos. Veronica è salita sul palco sfidando tutto e tutti.

Veronica Franco stroncata dalla leucemia

Veronica Franco era purtroppo malata di leucemia dal 2018. Alcune complicanze neurologiche l’avevano costretta ad usare la sedia a rotelle. Tutto questo però non l’ha scoraggiata. Ha voluto curarsi con tutte le cure che offre la medicina moderna per la sua patologia.

La sorella Michela era la sua donatrice di midollo osseo e questo le aveva dato speranza. Purtroppo il suo quadro clinico nelle ultime ore è peggiorato. Veronica Franco ha lasciato questo mondo a soli 19 anni, lasciando nel dolore la sua famiglia: il padre Luca, la madre Rosanna e la sorella Michela.

L’esibizione di Veronica Franco a Tu Si Que Vales

E’ stato grazie a Vanni Oddera, impegnato fare per gli ospedali pediatrici spettacolo per i piccoli pazienti, che Veronica è finita per calcare il palco di Maria De Filippi.

In Tv l’esibizione venne trasmessail 12 settembre e fu un gran successo, seguitissima. In quel momento Veronica rivelò:

Per me il palco è tutto.

L’ultimo addio alla ragazza è arrivato proprio da Venni Oddera sui social:

Il post su Facebook ha commosso tutti inevitabilmente:

Cara amica mia, hai reso la mia vita unica e meravigliosa, mi hai regalato tanto e hai reso tutto speciale intono a te, illuminando con la tua anima tutti i momenti bui della mia vita. La tua voce ha portato speranza e sollievo in tante famiglie. Pochi minuti fa sei volata via abbandonando questa beffarda vita terrena. Rimarrai per sempre nel mio cuore nel nostro cuore, la tua voce sarà per sempre una speranza di avere un mondo migliore. Ti voglio Bene Veronica.

I fan della ragazza e della trasmissione hanno subito salutato calorosamente la ragazza ormai intenta a percorrere l’ultimo viaggio della sua vita.