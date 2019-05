Gravissimo lutto per Luciano Spalletti: l’Inter si stringe intorno al suo dolore

Grave Lutto familiare per Luciano Spalletti, morto il fratello dell’allenatore nerazzurro: ecco cosa è successo

Un giorno particolarmente triste per Luciano Spalletti, poche ore fa si è spento il fratello.

L’allenatore nerazzurro sta vivendo in queste ore un gravissimo lutto. Ieri, si è spento all’età di 66 anni il fratello: Marcello Spalletti. Nella vita, l’uomo si occupava della gestione della ‘Rimessa’, terreno di circa 50 ettari di proprietà della famiglia nei pressi di Montaione (provincia di Firenze) con cinque appartamenti

Una notizia che ha lasciato i fan dell’allenatore senza parole. Non è ancora noto il motivo della morte di Marcello. Secondo quanto riportato dal sito Il Tirreno, l’uomo era malato da tanti anni. Era conosciuto nella sua città non solo per essere il fratello di Luciano ma anche per la sua simpatia e l’impegno legato all’ Avane calcio.

Tuttavia, pare che l’uomo si è spento poche ore dopo la conquista della Champions League. Secondo le ultime indiscrezioni, Luciano Spalletti lascerà la squadra e tra i possibili sostituti compare il nome dell’ex allenatore della Juve: Antonio Conte.

La notizia diffusa sui social

La stessa società nerazzurra ha diffuso la dolorosa notizia sui social:

“FC Internazionale Milano si stringe attorno alla famiglia Spalletti per la scomparsa di Marcello, fratello di Luciano. Al mister, ai suoi familiari e a tutti i suoi cari vanno il pensiero e l’affetto del Club e di tutto il mondo nerazzurro”.

I funerali si svolgeranno domani alle 16 presso la Chiesa San Jacopo di Avane,a Empoli. Moltissimi i messaggi di cordoglio per la famiglia dell’allenatore dell’Inter. Anche l’ex squadra di Luciano Spalletti ha scritto un messaggio:

“L’AS Roma è vicina a Luciano Spalletti per la scomparsa del fratello Marcello e partecipa al dolore della sua famiglia”

La redazione di LettoQuotidiano si stringe attorno al dolore della famiglia.