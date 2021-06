La baby mamma ha partorito alla 30esima settimana di gestazione. Lei ed il nascituro sono ora seguiti da un team di esperti.

Sotto choc ma felici i genitori dell’11enne, che non sarebbero a conoscenza neppure della paternità del neo-nipotino.

Incinta a 10 anni

È rimasta incinta quando aveva soltanto 10 anni ed ha partorito poco dopo averne compiuto 11.

È la storia di una bambina inglese, diventata la mamma più giovane del Regno Unito. A raccontare la vicenda è il Sun, che per ovvi motivi di privacy non ha reso note le identità della neo-mamma e del pargolo.

Stando a quanto riferisce la testata inglese, i genitori della bambina non sapevano che la loro figlia fosse incinta.

“È stato un grande choc, ora lei è sostenuta dall’aiuto di esperti e l’unica cosa importante è che lei e il neonato stiano bene”

hanno spiegato i nonni.

Il precedente di Tressa Middleton

Nel 2016 c’era stato un precedente simile, sempre nel Regno Unito dove una ragazza di 12 anni aveva dato alla luce una bambina.

“Si tratta della più giovane madre di cui ho sentito parlare. L’età media in cui una ragazza inizia la sua pubertà è 11 anni, quindi può essere in qualsiasi momento tra gli 8 e i 14 anni, se non addirittura prima”

ha spiegato la dottoressa Carol Cooper, riferendosi alla bambina di 11 anni.

Al momento le condizioni di mamma e neonato non sono preoccupanti e vengono costantemente monitorate, soprattutto per via del parto prematuro.

Sembra che nulla si sappia su chi possa essere il padre del bambino.

I servizi sociali inglesi hanno quindi avviato le procedure solite che si attuano in casi particolari come questo, anche per accertare che la gravidanza non sia frutto di un’eventuale violenza.