Grave Lutto nel mondo del giornalismo: addio al celebre giornalista e Ex direttore del Tg3

Grave lutto nel mondo del giornalismo. Addio al giornalista, inviato ed Ex Direttore del Tg3 Italo Moretti

Un grave lutto ha colpito questa mattina 9 Gennaio 2020, il mondo del giornalismo italiano.

E’ venuto infatti a mancare una delle colonne portanti del Tg2 e del Tg3, Italo Moretti. Scopriamo di più.

Lutto al Tg3: addio a Italo Moretti

Poche ore fa la terribile notizia in redazione. Si è spento all’età di 86 anni, uno dei volti del Tg2 e del Tg3, Italo Moretti.

Il celebre saggista perugino è ricordato anche per essere stato il conduttore del Tg2 e Tg3, e direttore del Tg3.

Ha lavorato inoltre numerosi anni come inviato estero in Sud America dove ha aggiornato il nostro paese circa le guerre civili e sugli effetti della dittatura in Cile e le delicate situazioni socio-politiche in Argentina e Uruguay (l’articolo continua dopo la foto):

Chi era il celebre direttore del Tg3 Italo Moretti

Classe 1933, Italo Moretti ha iniziato la sua carriera all’età di 17 anni lavorando inizialmente per le emittenti locali a Perugia e emittenti nazionali.

La sua ascesa in Rai è iniziata invece nel 1966 come giornalista radiofonico occupandosi di sport, cronaca, politica interna e politica estera.

Moretti è stato uno dei primi giornalisti a volare a Santiago nel settembre del 1973 quando vi fu il ‘Golpe di Pinochet’ ovvero il colpo di Stato In Cile.

Nel 1987 fu fregiato della carica di vice-direttore del Tg3 di cui divenne poi ufficialmente direttore nel 1995.

Numerosi i riconoscimenti alla Carriera ricevuti nel corso della sua vita, tra questi ricordiamo la Colomba d’Oro per la Pace e il Premio giornalistico Scarfoglio.

La Redazione di Lettoquotidiano si stringe al dolore dei suoi cari. Addio Italo Moretti, che la terra le sia lieve.