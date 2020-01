Matteo Viviani, l’addio straziante: Iene di nuovo in lutto dopo Nadia Toffa, morto poche ore fa il suo papà

Matteo Viviani, l’addio straziante: Iene di nuovo in lutto dopo Nadia Toffa,...

Un lutto che non poteva non sconvolgere le Iene che si sono di nuovo strette attorno al dolore di Matteo Viviani, come per Nadia Toffa

Le Iene non trovano pace. Il programma di Italia Uno ha vissuto un’altra perdita importante. A farne le spese una delle iene più amate, soprattutto dal pubblico femminile, Matteo Viviani.

Dopo Nadia Toffa, il grave lutto per Matteo Viviani

Una perdita che ha portato immenso dolore per Matteo Viviani ma anche per tutte le Iene che lo adorano e che lavorano da anni con lui. La triste notizia è stata data dalla moglie del giornalista, con un post social struggente come quello che il 13 agosto dello scorso anno ha reso noto la morte di Nadia Toffa. Ma la iena non poteva evitare di salutare con parole dolorose, ma piene d’amore, il padre scomparso poche ore fa.

La moglie di Viviani, l’ex letterina di “Passaparola”, Ludmilla Radchenko, dal suo profilo Instagram ha cercato di dare un dolce addio all’amato suocero. Matteo Viviani è rientrato poco fa da un lungo viaggio in Russia, terra natale della sua compagna. Proprio nella terra di Putin, la iena ha trascorso le festività natalizie per poi fare rientro in Italia solo pochi giorni fa apprendendo la dolorosa notizia.

Il padre di Matteo era malato

Ovviamente, l’uomo era malato. Probabilmente, è stato proprio il suo stato di salute allarmante che ha fatto sì che Viviani e la moglie anticipassero il rientro. Il padre di Matteo viveva ad Arezzo. Sul Instagram la Radchenko ha pubblicato messaggio che non poteva non commuovere.

Le foto ritraggono l’uomo, con la sua famiglia: suocero con suo marito e il figlio minore della coppia:

“Le generazioni crescono.. e altri.. se ne vanno.. il segno della Vittoria… Vita… Viviani…Ciao caro suocero.. caro nonno.. e padre… rimarrai nei nostri cuori… Buon viaggio.. riposa in pace” .

Ovviamente, la donna considerava il suocero un po’ come il suo papà italiano. Una commovente serie di scatti che testimoniano l’amore e la stima per il defunto papà della iena. Matteo, devastato dal dolore ha scritto semplicemente:

“Buon viaggio papà”.

Poche parole sintesi perfetta di un amore che non è destinato a finire nemmeno dopo la morte, quello verso i propri genitori.