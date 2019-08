Grave lutto per Giovanni Ciacci, il triste addio sui social: ‘Mi mancherà tutto di te’

Lutto per Giovanni Ciacci, noto volto di ‘Detto Fatto’. L’ultimo saluto sui social commuove i fan: ‘Mi mancherà tutto di te’

Giovanni Ciacci, celebre costumista televisivo, è noto non solo per aver curato i look di molti volti dello spettacolo ma anche per la sua seguitissima rubrica di ‘Stile’ a Detto Fatto.

Nelle ultime ore l’ex concorrente di ‘Ballando Con le stelle’,che spesso condivide stralci del suo quotidiano con i suoi followers, ha annunciato di aver subito un grave lutto.

Ecco lo straziante post di addio pubblicato sui social.

Giovanni Ciacci lo straziante addio sui social

L’ex concorrente di Ballando con le stelle, noto ‘consigliere’ di stile a ‘Detto Fatto’, in queste ultime ore ha annunciato sul suo profilo social di aver subito un grave lutto.

Il ricordo del costumista delle Star, è commovente:

‘Mi Mancherà tutto di te’

Esordisce così Giovanni Ciacci nel salutare per sempre il suo picco amico a quattro zampe Amone, il suo piccolo e amato carlino, poi prosegue:

‘Sono stati undici anni stupendi, spero che tu ora possa correre felice nel paradiso dei carlini’

Il supporto dei colleghi

In tanti hanno voluto supportare Ciacci, in questo momento così triste, dai followers ai suoi colleghi, facenti parte del mondo dello spettacolo, alcuni dei quali avevano avuto la possibilità di conoscerlo dato che Giovanni Ciacci era solito portarlo con se, nel corso delle ospitate negli studi televisivi.

Il costumista è stato inondato d’affetto e di abbracci seppur virtuali. Tra i volti noti dello spettacolo si annoverano, la madrina de ‘La Prova del Cuoco’, Antonella Clerici, la quale ha anche lei conosciuto il dolore di aver perso il suo amico a quattro zampe Oliver,un po di tempo fa.

A seguire Bianca Guaccero sua compagna di Viaggio nell’ultima edizione andata in onda di ‘Detto Fatto’ e Manila Nazzaro.

Ecco il post in memoria di Amone: