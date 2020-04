Lo straziante lutto, Elena Morali: l’addio devastante sui social ‘Ho perso una persona casa’

Grave lutto per Elena Morali, lo straziante messaggio di addio sui social: “Ho perso una persona cara”

Come tutti noi, anche Elena Morali sta trascorrendo le sue giornate a casa, a causa dell’emergenza sanitaria covid-19. In merito alla situazione che sta vivendo il nostro Paese, più volte la giovane ha mostrato cenni di cedimento. Dopo giorni di assenza sui social, tramite il suo account Instagram, la fidanzata di Luigi Favoloso ha voluto condividere una drammatica notizia: una persona della sua famiglia ha perso la vita, ecco cosa è successo.

Grave lutto per Elena Morali

Nelle ultime settimane, la showgirl è al centro delle voci di gossip per la sua relazione con l’ex di Nina Moric, con il quale sta trascorrendo la quarantena nella casa che condividono da poco. Un giorno particolarmente triste per Elena Morali. La showgirl, come tutti noi, è costretta in quarantena. Su Instagram, l’influencer ha confessato di non vivere benissimo questa situazione coronavirus. La nota modella ha infatti affermato durante l’ultima Instagram Stories:

“Oggi a me è presa malissimo perché non sai esattamente quando ti danno la data per ricominciare la tua vita”

E poi ha aggiunto:

“E adesso tanti intelligenti mi diranno guarda che tutta questa cosa è stata fatta apposta perché ci sono persone che muoiono, te ne sbatti”

Il messaggio su Instagram

Non molte ore fa, la fidanzata di Luigi Favoloso ha voluto condividere con i fan una notizia che ha lasciato tutti senza parole. Di cosa si tratta? Nella tarda serata di ieri, Elena Morali ha confessato di aver subito un lutto. La giovane ha perso una persona appartenente alla sua famiglia senza entrare nel dettaglio delle reali cause della sua morte.

La redazione di Letto Quotidiano si stringe attorno al dolore della famiglia.

Leggi anche: Elena Morali, chi è la showgirl ex del comico Scintilla? Nuovo amore, carriera e curiosità