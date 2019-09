Grave lutto a ‘La Prova del Cuoco’, il triste addio in diretta: la nota cuoca assente in studio

Lutto a ‘La Prova del Cuoco’. L’annuncio durante la diretta del cooking show di Elisa Isoardi

‘La Prova del Cuoco’, condotto da Elisa Isoardi, è uno dei palinsesti Rai, più seguiti dal pubblico italiano sin dalla sua prima edizione condotta da allora per i successivi 18 anni da Antonella Clerici.

Sempre allegro e spensierato grazie all’ironia della conduttrice Elisa Isoardi, del co-conduttore Claudio Lippi e dei suoi ospiti, oggi 26 Settembre si è aperto con doloroso breve sipario, a causa di un grave lutto il quale ha colpito una delle cuoche più amate del programma.

Lutto per il cooking Show, il triste addio in diretta

In queste ultime ore è venuto a mancare, il papà della sempre sorridente e dolcissima cuoca, Natalia Cattelani.

Ad annunciarlo la sua compagna di viaggio, amica e cuoca Luisanna Messeri, la quale con la voce rotta dal dolore ha avuto l’incarico di spiegare il perchè della sua assenza.

Un minuto di silenzio, per la cara amica e collega, per la quale non è stato semplice trovare le parole giuste per annunciare il passaggio a ‘miglior vita’ del caro papà della Cattelani.

Le novità della nuova edizione de ‘La Prova del Cuoco’

Quest’anno il noto cooking Show è partito alla riscossa con un mucchio di Novità, che ogni giorno di più sta conquistando il pubblico italiano.

Diverse le nuove rubriche, in particolare quella dedicata ai nostri amici a quattro zampe ma anche è soprattutto molto apprezzata dal pubblico la presenza e l’ironia del co-conduttore, Claudio Lippi, il quale insieme ad Elisa Isoardi mettono su dei divertentissimi siparietti, i quali tavolta si trasformano in incredibili gaffe.

Il linea generale però il nuovo volto de ‘La Prova del Cuoco’, incentrato sull’idea della famiglia, come ha dichiarato la stessa conduttrice Elisa Isoardi, sta piacendo davvero tanto ai telespettatori che continuano a seguirlo con passione.