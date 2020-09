Il Boss delle torte brutto incidente, gravemente ferito: Buddy Valastro ha rischiato la vita

Il Boss delle Torte, Buddy Valastro, è stato vittima di un grave incidente: ecco come sta ora il noto pasticcere.

Tra i programmi più amati e seguiti della storia di Real Time è da annoverare ‘Il Boss delle Torte’ di Buddy Valastro. È noto al pubblico mondiale per la sua trasmissione interamente dedicato alla preparazione di torte-sculture. Inoltre, è stato creatore di altri show televisivi culinari quali Cucina con Buddy (2011) e Il boss delle torte – La sfida (2010).

In queste ultime ore, è giunta una preoccupante notizia riguardante il noto pasticciere. Buddy è stato ricoverato d’urgenza dopo essere stato vittima di un incidente casalingo, ecco cosa gli è successo.

Stando alle ultime notizie, Buddy Valastro è stato vittima di un grave incidente casalingo mentre stava giocando una partita di bowling: nella sua grande casa, infatti, ha una pista attrezzata per il gioco.

Pare che il noto pasticcere abbia cercato di sbloccare a mano uno dei birilli dal meccanismo che li riposizione ma sia il braccio che la mano destra sono stati schiacciati dalla macchina.

L’uomo ha voluto immediatamente rassicurare il suo pubblico che da segue lo segue. Poche ore fa, infatti, ha condiviso uno scatto che lo ritrae in un letto di ospedale ed ha un vistosa fasciatura che copre la mano e il braccio.

I was involved in a terrible accident a few days ago… 😔 What do you think of my new accessory? #recoveryjourney #positivevibes pic.twitter.com/5IrOCTH7sQ

— Buddy Valastro (@CakeBossBuddy) September 23, 2020