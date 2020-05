Il gratitude journal è il quaderno che ti permetterà di allenarti a pensare positivamente e a ritrovare la felicità. Vediamo come.

Il gratitude journal può essere compilato a fine giornata, con tutti quegli avvenimenti che ti hanno fatto stare bene nel corso del giorno appena trascorso.

Cos’è

Il gratitude journal è un quaderno bianco su cui annotare i pensieri positivi della giornata oppure tutti quegli avvenimenti, piccoli o grandi che siano, che ti hanno fatto sentire bene. Il gratitude journal serve soprattutto a chi rimugina spesso sugli eventi negativi della giornata. Anche pochi minuti di pensieri negativi possono rendere storta un’intera giornata e peggiorare l’umore. In questo caso, è necessario invertire la tendenza e allenarsi, invece, a pensare positivo.

Un allenamento del genere è possibile grazie al gratitude journal che, dall’inglese, significa quaderno della gratitudine. Mettere nero su bianco ciò che di positivo ti è accaduto durante il giorno, ti permetterà di rendere grazie per ciò che di bello c’è nella vita. Anche se scrivere può sembrare un gesto semplice e di poca importanza, permetterà alla mente di fissare il bello e allontanare il brutto. Un’operazione, che ti toglierà pochissimo tempo ma che influirà positivamente sulla tua psiche.

Come realizzarlo

Puoi realizzare il tuo gratitude journal scegliendo un semplice quaderno bianco da riempire ogni sera. Se, invece, preferisci essere guidato passo passo ne esistono di belli e fatti sia in inglese che in italiano. Ne troverai alcuni anche con frasi motivazionali o che ti aiuteranno ad allenare il pensiero positivo. Sul quaderno potrai annotare avvenimenti felici ma anche obbiettivi, riflessioni e tutto ciò che ti passa per la testa.

In alternativa, puoi scaricare uno degli innumerevoli template in pdf disponibili in rete. Se ti senti particolarmente creativo, invece, a partire da un blocco o quaderno per gli appunti, puoi creare le pagine e decorarle come desideri.