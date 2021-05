Grasso della pancia: quali esercizi aiutano ad eliminarla

Per ottenere addominali sexy, e scongiurare l’odiato grasso della pancia, sono necessarie perseveranza e diligenza, ma è comunque necessario mirare agli esercizi giusti per ottenere risultati ottimali.

Se sogniate di sbarazzarvi del grasso della pancia è il momento di passare all’azione. Ci sono degli esercizi che possono essere fatti all’aperto o nel comfort della propria casa. Vi permetteranno di bruciare calorie e grasso addominale e quindi di tonificare il vostro corpo.

Con una dieta equilibrata e un allenamento fisico regolare, è possibile perdere il grasso della pancia. Il grasso addominale, che può essere un rischio per la salute, è sempre difficile da eliminare, quindi è importante sapere quali sono gli esercizi più rilevanti ed efficaci per ottenere rapidamente il risultato desiderato.

Non c’è bisogno di investire in allenamenti intensivi e diete dimagranti senza fine. Tanto più che la delusione è ancora maggiore quando, nonostante questi sforzi, i risultati rimangono quasi inesistenti.

Perché è difficile bruciare il grasso addominale?

Il grasso in questa zona del corpo è molto difficile da eliminare. Rispetto alle maniglie dell’amore, alle cosce e ai glutei, lo stomaco è la zona più problematica.

Non solo l’estetica del corpo è influenzata da questo grasso, ma anche la salute. Un eccesso di grasso nella pancia è un potenziale problema, specialmente quando il grasso viscerale circonda gli organi. Se perdere grasso da questa parte del corpo è difficile, è perché ci sono diversi fattori in gioco.

Età

Quando invecchiamo, il nostro metabolismo rallenta e il nostro corpo ha bisogno di calorie per funzionare. Le donne sono soggette a questo problema, specialmente durante la menopausa. Questo è un periodo in cui il grasso viene immagazzinato soprattutto nell’addome.

Fare l’esercizi sbagliati

È consigliabile combinare esercizi cardiovascolari e di allenamento con i pesi per vedere risultati migliori.

Dieta squilibrata

i cibi lavorati, il pane bianco, le bibite e i dolci dovrebbero essere banditi dalla tua dieta. Frutta e verdura e cereali integrali dovrebbero essere preferiti.

Consumo di grassi cattivi

Bisogna preferire i grassi sani come l’olio d’oliva, l’olio di avocado o l’olio di noci e il pesce grasso, ma con moderazione.

Spuntini

Lo stress può farvi raggiungere un pacchetto di patatine, ma non solo. Un ormone dello stress chiamato cortisolo aumenta il grasso corporeo e promuove le cellule di grasso.

Mancanza di sonno

Favorisce l’aumento di peso e la fame. La grelina e la leptina sono due ormoni che regolano il nostro appetito. Quando ci manca il sonno, la grelina, l’ormone della fame, stimola il nostro appetito mentre la produzione di leptina, l’ormone della sazietà, diminuisce notevolmente.

Come perdere il grasso della pancia

Camminare e correre

Entrambi questi esercizi bruciano calorie e riducono la percentuale di grasso corporeo. Con queste due discipline, il grasso della pancia non è l’unico ad essere preso di mira.

Mettiti le scarpe da ginnastica e vai a fare una passeggiata o corri a sudare. Tuttavia, si consiglia un riscaldamento, soprattutto se si desidera correre per preparare i muscoli all’esercizio fisico.

La bicicletta

Per gli amanti della natura e dell’aria fresca, il ciclismo è un’attività che unisce piacere ed esercizio. Funziona sugli addominali e in base all’intensità della velocità puoi bruciare tra le 250 e le 500 calorie in 30 minuti . L’esercizio in bicicletta aiuta anche a rafforzare la fascia addominale ed eliminare il grasso della pancia, rafforzando al contempo i muscoli addominali.

Flessioni

Per combattere il grasso e aumentare la massa muscolare nella cintura addominale , le flessioni sono l’esercizio ideale per arrivarci e costruire lo stomaco. Le flessioni sono tra gli esercizi di base più popolari ed efficaci. Inoltre, aiutano a mantenere il corpo in buone condizioni fisiche. Per farli, devi sdraiarti a faccia in giù sul pavimento. Usando le braccia, alzi e abbassi il corpo. Fai una serie di 10 da ripetere 3 volte per una maggiore efficienza.

Il burpee

Il burpee è un esercizio semplice e allo stesso tempo completo che si svolge in 4 passaggi. Aiuta a dimagrire e rassodare lo stomaco. Allo stesso tempo, ti permette di sbarazzarti delle perline e dei polsini dell’amore. È un esercizio che favorisce la combustione dei grassi e permette al corpo di sudare ed eliminare la cellulite e le tossine che si accumulano in esso.

Per eseguire gli esercizi dovrete iniziare da una posizione eretta e poi scattare verso il basso. Allungare i piedi all’indietro per entrare in posizione push-up e completare poi un push-up completo. In seguito dovrete riportare i piedi in avanti e saltare ritornando nella vostra posizione di partenza in piedi.