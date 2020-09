È l’ora della riscossa per Alfonso Signorini. Durante la terza puntata del Grande Fratello Vip 5 i telespettatori hanno assistito ad una sorta di carneficina. Il conduttore ha dato la stura a tutta la sua ira, e ha messo in riga la modella Franceska Pepe.

Tutto ha avuto origine nel momento in cui Alfonso Signorini ha mandato in onda il filmato di un diverbio avvenuto tra Tommaso Zorzi e Franceska Pepe. Ai due protagonisti della querelle è stato concesso il diritto di replica e i toni si sono accesi.

Sebbene il conduttore abbia chiesto a Franceska Pepe di fare silenzio, quest’ultima ha ignorato la richiesta di Signorini e, come un fiume in piena, ha proseguito imperterrita il suo monologo.

Il padrone di casa ha perso il suo proverbiale self control e ha sentenziato così:

“Intanto scusatemi, ma devo parlare. Senti Pepe, un secondo solo. Oh Pepe, ma mi senti o no? …Intanto sei una grande maleducata! Eh che cavolo, ma scherziamo? Sei una maleducata e impara a parlare quando ti viene data la parola. E quando ti dico, dato che qui conduco io e questa – come diceva qualcun altro – è casa mia, impara l’educazione e impara a parlare quando ti viene data la parola. Ci siamo? Grazie. Perché l’educazione viene prima di tutto. Ci siamo capiti Pepe? Se c’è una cosa che io detesto sono le urla. Quando io dico ‘scusate’ avete l’obbligo di stare a sentire e adesso credo non ci sia bisogno di dire altro cara Franceska Pepe”.