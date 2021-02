Grande Fratello Vip SPOILER 5/2: chi rimane e chi lascia la casa più spiata d’Italia

Ecco tutto quello che accadrà nel prossimo appuntamento del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

Oggi, venerdì 5 febbraio 2021, andrà in onda in prima serata una nuova puntata di Grande Fratello VIP 5.

Si tratterà di un appuntamento molto delicato, il primo dopo l’annuncio della morte del fratello di Dayane Mello, Lucas, che ha perso la vita in un terribile incidente.

Anticipazioni Grande Fratello VIP: la prima puntata dopo il lutto di Dayane

Mancano ormai poche puntate alla finale del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, prevista per lunedì, 1 marzo 2021.

Non è certo, però, che l’intenzione di tutti i concorrenti sia quella di rimanere nella casa fino a quella data.

C’è chi continua a giocare per vincere e chi invece era pronto ad abbandonare tutto già stasera, per rispetto di Dayane Mello.

La ragazza, infatti, ha perso il fratello in un terribile incidente e, dopo aver ricevuto la notizia, ha deciso di rimanere comunque nella casa più spiata d’Italia.

La brasiliana lo ha fatto, perché in ogni caso non avrebbe potuto raggiungere la famiglia in Brasile per via del regime di quarantena, al quale si sarebbe dovuta sottoporre.

Con questa scelta, però, ha costretto i suoi compagni di gioco a cambiare lo spirito con il quale stanno vivendo quest’avventura.

La terribile notizia ha alterato il clima festoso della casa e ha indotto i vipponi a pensare di prendere la scelta estrema di abbandonare il gioco in anticipo.

Anticipazioni Grande Fratello VIP: chi sarà l’eliminato di stasera?

Al televoto, questa settimana, ci sono Maria Teresa Ruta e Samantha De Grenet.

I telespettatori devono scegliere chi salvare, nonostante la puntata di stasera non preveda alcuna eliminazione.

Le indiscrezioni rivelano che la concorrente meno votata finirà direttamente al televoto, per l’eliminazione di lunedì 8 febbraio.

Per scoprire cos’altro accadrà nella nuova puntata di Grande Fratello VIP, non rimane che sintonizzarsi stasera su Canale 5.