Grande Fratello VIP: svelato il nome del secondo concorrente

Ecco tutto quello che siamo riusciti a scoprire sul secondo nome che pare prenderà parte alla nuova edizione del reality show di Canale 5.

Da giorni ormai circolano indiscrezioni sui nomi dei nuovi concorrenti del Grande Fratello VIP.

Ecco qual è il secondo nome che è stato confermato!

Svelato il nome del secondo concorrente

Finalmente è stato svelato il nome del secondo concorrente del GF VIP.

Si tratta di una donna, un volto noto di Mediaset e in particolare di Canale 5.

Non tutti se lo aspettano, ma si tratta di un’ex tronista di Uomini e Donne, Sophie Codegoni!

Chi è Sophie Codegoni

Sophie Codegoni è diventata nota nel corso della scorsa edizione del dating show di Uomini e Donne, dove ha partecipato in qualità di tronista.

La donna è stata definita da Maria De Filippi “la tronista più giovane della storia del programma”.

Per la bellissima Sophie si è trattato della prima esperienza televisiva, nella quale sperava di trovare il ragazzo giusto, quello in grado di regalare emozioni profonde e sincere.

Pare che Sophie abbia sofferto per amore a causa di una relazione finita per un tradimento e che oggi nutra sfiducia nei confronti degli uomini.

La donna vive a Milano ed è stata impiegata come modella nello showroom di Chiara Ferragni. Il suo sogno, però, sarebbe quello di lavorare nello studio dentistico di famiglia.

Nonostante l’interesse a cogliere le opportunità del mondo dello spettacolo, infatti, l’ex tronista vuole aiutare l’attività di famiglia per via dello splendido rapporto che ha con i suoi genitori.

Ha già deluso la mamma una volta perdendo un anno di scuola, ma ora vuole anche iscriversi all’università.

Alla fine del suo percorso a Uomini e Donne, la modella ha scelto Matteo Ranieri, con il quale è però finita.

Adesso, circolano alcune voci in base alle quali frequenterebbe Fabrizio Corona! A noi non resta che augurarle in bocca al lupo per il nuovo percorso intrapreso!