‘Senza luci è diversa…’ Concorrente del Grande Fratello offende Barbara D’Urso: la frecciatina velenosa

Grande Fratello Vip, una concorrente della casa più spiata d’Italia lancia una frecciatina alla conduttrice Barbara D’Urso, ecco cosa è successo

La nuova edizione del Grande Fratello Vip è finalmente iniziata per i grnadissimi appassionati del programma. Già dalla prima puntata non sono mancate discussioni e accuse su cose e persone, in particolare ci riferiamo al discorso che ha intrapreso l abella Rita Rusic.

Rita Rusic accuse a Barbara D’Urso

La bellissima concorrente del Grande Fratello Vip, è tornata sotto la luce dei riflettori questa volta per un’accusa lanciata ad una delle conduttrici più amate d’Italia.

La giovane non è nemmeno entrata in casa è già fa parlare di se, infatti la bella Rita pare che abbia lanciato una bella frecciatina amara all’ex conduttrice del Grande Fratello.

Il tutto sarebbe nato quando le concorenti della casa hanno parlato di trucco e parrucco e di come il Grande Fratello riesce a fare uscire la parte pià naturale di noi, sia esteticamente che moralmente.

Rita Rusic frecciatina a Barbara D’Urso

La bella conduttrici in un modo o nell’altro fa sempre parlare di se. Questa volta a tirare in ballo Barbara D’Urso direttamente dalla casa del Grande Fratello è stata la bellissima Rita Rusic. Il tutto sarebbe nato quando la concorrente Adriana Volpe ha nominato una nota conduttrice Rai e a sua volta Rita ha deciso di nominare Barbara D’Urso. La discussione era essenzialmente improntata sulle luci televisive e di come ognuno cambia a seconda del trucco e dell’inquadratura. Rita quindi ha ben pensato di nominare Barbara D’Urso, che come molti sanno, è spesso presa in giro per le troppe luci all’interno dello studio. Ebbene anche Rita lo ha sottolineato durante la discussione:

“Ma poi conta fino un certo punto. Prendi anche Barbara d’Urso, magari senza luci e le inquadrature non giuste è diversa, ma l’importante sono i contenuti”.

Ovviamente la sua dichiarazione è già sulla bocca di tutti e in molti adesso accusano la Rusic di aver lanciato una bella frecciatina alla brava Carmelita. Ma non credete che si stia un po esagerando?