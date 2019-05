Ilary Blasi fatta fuori, ecco chi ha preso il suo posto al Grande Fratello vip

Grande fratello Vip: Chi sarà la prossima conduttrice? Arrivano delle indiscrezioni shock che rivelano il futuro del programma

Girano diversi pettegolezzi riguardo al prossimo Grande Fratello Vip, infatti si parla di una nuova conduttrice che sostituisca la nota padrona di casa Ilary Blasi. Ma di chi si tratta?

Gf Vip, le indiscrezioni sulla nuova conduttrice

Dopo essere stata confermata la prossima edizione del Grande Fratello Vip, girano delle indiscrezioni che sembrerebbero mettere fine all’era della bella Ilary Blasi come padrona di casa.

Infatti secondo quanto riportato da Tv Blog e Nuovo Tv sono in corso le trattative da parte dei palinsesti della Mediaset per affidare la conduzione del programma ad uno dei loro nomi di punta. Di chi si tratta?

A quanto pare la conduzione sarà affidata a Barbara d’Urso. Barbara, ormai sempre più presente nei salotti di molti Italiani, attualmente conduce la versione ”Non vip” del reality ed è riuscita a far crescere notevolmente gli ascolti, dopo la passata perdita di consensi, ed è per questo che la Mediaset vorrebbe affidarle il timone del programma.

La rivista di Signoretti, Nuovo Tv, infatti ha fondato questa ipotesi proprio sull’analisi degli ascolti avuti dal Grande Fratello 16.

Si parla anche di cancellare Domenica Live, visti i numerosi impegni della d’Urso, per lasciare spazio alla nuova conduzione.

La rottura tra Ilary Blasi e la Mediaset

Secondo alcune voci che girano da tempo sembrerebbe che tra la conduttrice Ilary e la Mediaset non corra buon sangue e dopo numerose edizioni che la vedevano al timone del GF Vip da adesso in poi potrebbe non essere così.

Infatti dopo l’edizione primaverile del reality di quest’anno, la moglie dell’ex capitano giallo-rosso sembra sia stata sul punto di dire addio all’azienda.

Non ci resta che aspettare la conferma dei prossimi palinsesti per scoprire chi sarà alla guida del programma.