Grande Fratello Vip, ecco perché Elisabetta Gregoraci non è entrata nella casa

Che fine ha fatto Elisabetta Gregoraci? Come mai era assente alla prima puntata del Grande Fratello Vip 5? Il sito di informazione televisiva Blogo ha risposto agli interrogativi del pubblico.

Nella prima puntata del Grande Fratello Vip 5 sono stati numerosi gli argomenti da snocciolare. Il conduttore Alfonso Signorini, affiancato dai due opinionisti Pupo e Antonella Elia, si è destreggiato tra un video di presentazione e l’altro.

Tra i vari protagonisti di quest’anno, tuttavia, non si è fatto cenno alla figura di Elisabetta Gregoraci. Il popolo dei social ha immediatamente notato l’assenza dell’ex moglie di Flavio Briatore e si è posto dei legittimi interrogativi.

Grande Fratello Vip 5, Elisabetta Gregoraci grande assente della puntata: ecco perchè non era presente

Elisabetta Gregoraci non ha presenziato alla prima puntata del reality show e, per quanto ne è trapelato, non lo farà fino alla fine di questa settimana. Ma quale sarebbero gli impedimenti che hanno ostacolato l’ingresso della quarantenne calabrese nella casa del Grande Fratello Vip 5?

Secondo il sito di informazione televisiva Blogo, il glorioso ingresso dell’ex moglie di Flavio Briatore sarebbe stato rimandato a venerdì 18 settembre, giorno in cui andrà in onda la seconda puntata del reality. La spiegazione potrebbe essere correlata ad una specifica decisione degli autori.

Potrebbe trattarsi di una strategia di manipolazione televisiva, volta a tenere sulle spine il pubblico. Gli autori del Grande Fratello Vip potrebbero aver fatto slittare volutamente l’ingresso della Gregoraci, nel disperato tentativo di incrementare gli ascolti tv.

Sebbene si tratti solo di ipotesi e congetture, un dato è tuttavia certo: Elisabetta Gregoraci è uno dei personaggi cardine della nuova edizione del reality show di Canale 5. Il suo debutto, per certi aspetti, è fortemente atteso da milioni di telespettatori.