Grande fratello Vip, Patrizia De Blanck “suicidio”: in diretta il gesto clamoroso lascia i telespettatori senza parole

Grande Fratello Vip 5, la nota contessa a rischio squalifica? Il gesto non passa inosservato e scatena una polemica sui social.

Patrizia De Blanck torna a far parlare di sé. Questa volta non per la sua simpatia ma per un gesto che, a detta del popolo del web, non può passare inosservato.

La contessa ha nascosto un oggetto ‘proibito‘ dal regolamento della trasmissione: si scatena una vera e propria polemica sui social.

Grande Fratello Vip 5: Patrizia de Blanck rischia la squalifica

Tra i personaggi più amati della nuova edizione del reality show di Canale 5, condotto da Alfonso Signorini, vi è sicuramente Patrizia De Blanck.

In queste settimane, la contessa è riuscita a conquistare i telespettatori per la sua spiccata simpatia ed ironia. Tuttavia, in queste ultime ore, la De Blanck è finita nel mirino della rete per un gesto che ha scatenato non poche polemiche sui social.

Per l’ingresso nella casa più spiata d’Italia è necessario rispettare determinare regole e se queste vengono trasgredite si rischia la squalifica. E proprio questo quello che vogliono alcuni fan della nota trasmissione in quanto la donna ha nascosto un ‘oggetto proibito’ nella sua valigia.

L’oggetto proibito della contessa

Già nelle scorse settimane, Patrizia De Blanck ha rischiato la sua permanenza nella casa di Cinecittà per un commento ritenuto omofobo nei confronti di Tommaso Zorzi.

Sui social, si è scatenata una vera e propria polemica in quanto, alcuni utenti, si chiedono se nascondere un orologio possa essere punito con l’espulsione.

La redazione del programma ha fatto uno scherzo precisando che l’orologio del forno segnava un orario sbagliato, invece di 00.20 erano le 2.20. Venuta a conoscenza dell’ora, la contessa ha affermato:

Le due? Che ore sono? Sballato? No, non è vero, vai a vedere che non è vero. Non hanno cambiato nulla, l’orario è quello giusto io ho l’orologio. C’ho l’orologio e te lo dico subito

Quindi, la contessa ha confermato di aver questo oggetto nella sua valigia. Quali saranno i provvedimenti nei suoi confronti? Vedremo…