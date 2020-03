Tra stupore e mistero, Patrick Ray Pugliese ha scoperto un passaggio segreto all’interno della stanza oblò, sita nella casa del ‘Grande Fratello Vip 4’.

Pochi lo conoscono, anche perchè l’ingresso è opportunamente nascosto, eppure esiste. È il presunto passaggio segreto che il concorrente Patrick Ray Pugliese avrebbe individuato e che mai avrebbe pensato potesse esistere.

Il misterioso passaggio segreto del GF Vip

Ad accendere i riflettori sul passaggio segreto del Grande Fratello Vip 4 è stato proprio il 42enne iraniano. Patrick, toccando alcuni pannelli traballanti nella stanza oblò, li ha spostati e ha trovato un ingresso secondario, che potrebbe condurre in un posto ignoto della casa.

La vicenda si è colorata di particolari. Stranito e al contempo incuriosito, l’arguto concorrente del reality si è accorto di un passaggio segreto e ha provato ad avvicinarsi, per cercare di scoprire ulteriori dettagli.

Dopo pochi minuti dal suo sensazionale rinvenimento, il gieffino è corso dalla coinquilina Teresanna Pugliese e le ha comunicato la sua incredibile scoperta, lasciandola incredula e di stucco.

Ma questo presunto passaggio segreto, situato nel celebre appartamento di Cinecittà, esisterebbe davvero? Sono tanti gli interrogativi dei gieffini.

Le ipotesi dei concorrenti

A cosa porterebbe il misterioso tunnel scovato da Patrick Ray Pugliese? È stato creato, forse, per affrontare alcune prove televisive o per consentire alla produzione di accedere indisturbata nella casa?

Sebbene i concorrenti del reality show di Canale 5 ipotizzino l’esistenza di un tunnel congiunto, la logica e la razionalità hanno avuto il sopravvento su di loro. Se davvero esistesse un passaggio segreto, che attraversa la casa del GF Vip 4, com’è possibile che in tanti mesi nessuno se ne sia accorto?

Non tutto è inventato. L’ipotesi del presunto tunnel, infatti, non è completamente campata in aria. I telespettatori più accorti ricorderanno l’ingresso di Antonella Elia, avvenuto il primo giorno della trasmissione.

Il conduttore Alfonso Signorini aveva costretto la 56enne torinese ad entrare all’interno della casa del GF Vip 4 camminando a carponi, con tanto di tacchi a spillo e vestito elegante, attraverso un analogo tunnel, tanto lungo quanto sudicio.