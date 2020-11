Grande fratello Vip, Paolo Brosio ‘suicidio’ in diretta col: “Gas tedesco”. Il giornalista a rischio squalifica

Grande fratello Vip, Paolo Brosio ‘suicidio’ in diretta col: “Gas tedesco”. Il...

Dopo il suo ingresso ha generato una polemica dopo l’altra, Paolo Brosio questa volta ha esagerato. Chiesta la squalifica per il giornalista.

Scopriamo insieme qual è la frase che ha fatto indignare il web!

Paolo Brosio sotto processo

Paolo Brosio continua a rimanere al centro delle polemiche a causa del suo atteggiamento al Grande Fratello Vip 5.

Dopo essere stato richiamato per le sue preghiere urlate e accusato di aver bestemmiato, il concorrente viene tacciato di antisemitismo.

Ebbene sì, perché nei giorni scorsi si è accesa la polemica a seguito di alcune parole vergognose pronunciate da Brosio, che i telespettatori non hanno potuto non notare.

Il pubblico ha sentito una battuta squallida, pronunciata da Paolo Brosio, che ha riso sui metodi utilizzati, durante la Seconda Guerra Mondiale, ad Auschwitz.

La frase pronunciata indigna il web

Il web è rimasto sbigottito dall’uscita di Paolo Brosio e ha chiesto al Grande Fratello di squalificare immediatamente il concorrente. Insomma, il giornalista con queste parole si è praticamente “suicidato”: ha scavato la sua fossa perfettamente dato che il web pesa tantissimo le parole ed è sempre attento a tutto.

Ma cosa ha detto per la precisione il concorrente? Sentiamolo nei video incriminato:

“Pensavo fosse gas, tipo quello della verità, che cominci a raccontare tutto… come facevano i tedeschi ad Auschwitz.”

Sono esattamente queste le parole che hanno indignato il web, che non si sarebbe mai aspettato che un uomo di Chiesa come Brosio potesse fare simili pensieri.

Al momento, Paolo si trova al televoto con Maria Teresa, Francesco, Massimiliano, Andrea e Stefania. Non è chiaro se il Grande Fratello ritenga di procedere con la squalifica immediata oppure pensi di annullare il televoto.

Nell’eventualità che non accada nulla, i fan dela reality show condotto da Alfonso Signorini stanno invitando tutti a non votare Brosio, in maniera tale che possa uscire dalla casa attraverso il televoto, lunedì prossimo.