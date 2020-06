L’ex showgirl Pamela Prati ha reso noto il suo recondito desiderio di partecipare nuovamente al celebre reality di Canale 5 “Grande Fratello Vip”.

È risaputo che, dopo esser stata messa alla gogna mediatica e arsa viva da lingue infuocate, la showgirl Pamela Prati ha deciso di prendere le distanze dai salotti televisivi e dai reality show. La sessantunenne sarda, infatti, ha preferito dedicarsi anima e cuore alla stesura della sua prima biografia.

Qui arriva il bello. Dopo che la pressione mediatica si è attenuata, Pamela Prati ha deciso di tornare alla carica e scaldare i motori. Attraverso una lunga intervista rilasciata a SuperGuida Tv, l’ex regina del Teatro Bagaglino ha snocciolato alcune interessanti ambizioni televisive.

Grande Fratello Vip 5, Pamela Prati si candida spontaneamente per partecipare al reality show

Sono state pubblicate diverse dichiarazioni di Pamela Prati, che il noto sito web SuperGuida Tv ha riportato fedelmente in un articolo:

“Per me è stata un’esperienza positiva e l’avrei anche rifatta. In quel momento non l’ho vissuta come avrei potuto vivermela oggi. Dopo l’esperienza nella casa del Grande Fratello ho preso atto del fatto che a comprendermi sono stati in particolare gli adolescenti”

Teenagers che sono stati in grado di percepire la sua autenticità, a differenza di tutti coloro che tutt’oggi seguitano a puntarle il dito contro e a mortificarla sui social. Paradossalmente, le polemiche efferate attorno alla sua persona non hanno fatto altro che fortificarla e spronarla a tornare in tv.

Pamela Prati ha lasciato supporre l’intenzione e il desiderio di partecipare nuovamente al popolare format di Canale 5. Il Grande Fratello Vip 5 si potrebbe rivelare, dunque, la chiave di volta per un riscatto televisivo della showgirl.

Ciononostante, se da un lato tornare nel celebre appartamento di Cinecittà potrebbe risultare sicuramente interessante, dall’altro lato ripartecipare al GF Vip potrebbe nuocere alla prossima edizione del reality. Pamela Prati rischierebbe di esser travolta, d’emblée, nell’ennesima gogna televisiva.