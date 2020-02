Pago e Serena, un fuorionda li incastra ‘Hanno una strategia’: la telecamera ha registrato tutto

Grande Fratello Vip, Pago e Serena, strategia per non essere eliminati dalla casa del Grande Fratello:” Lui è amatissimo”

La coppia più discussa del momento ormai è sulla bocca del gossip. Parliamo infatti di Serena Enardu e del suo attuale ma anche ex fidanzato Pago

Serena e Pago di nuovo insieme

I due infatti sono ritornati insieme, dopo la partecipazione a Temptation Island.Come in molti sanno, la coppia sarda, ha partecipato al programma di Canale Cinque qualche mese fa, ma a quanto pare i due non sono rimasti in buoni rapporti. La stessa Serena infatti ha deciso di lasciarlo dopo aver capito che non voleva più stare al suo fianco. Pago in tutti questi mesi ha sofferto tantissimo l’assenza della sua ex fidanzata Serena, ma oggi sembra che le cose siano cambiate.

Nonostante un no categorico da parte di Serena, pare che la bella sarda non è riuscita a fare a meno di guardare il programma in onda su Canale Cinque, Grande Fratello, dove Pago ormai è un concorrente affermato. La giovane infatti in qualche stories su Instagram ha desiderato apertamente di voler entrare nella casa, per risolvere i problemi irrisolti con Pago.

Serena e Pago, strategia su Patrick

Serena non è mai stata molto amata dal pubblico, sopratutto dopk aver lasciato Pago a Temptation Island. In molti infatti accusano la sarda di essere manipolatrice e stratega, lo dimostrano infatti anche alcune immagini che la ritraggono durante la pubblicità insieme al suo fidanzato Pago.

I due infatti hanno parlato tra una pubblicità e l’altra di quanto fosse potente Patrick, visto che è molto amato dal pubblico. La loro strategia è proprio quella di non farsi nominare dal ragazzo e di stringere di più con lui.

La stessa Enardu infatti proprio nelle ultime 48 ore sembra essere molto più vicina al concorrente, ma a quanto pare solo per non finire in nomination ed essere eliminata definitivamente.