Gf Vip, Dayane Mello esce nuda dal bagno: la telecamera non si sposta in tempo

La modella brasiliana è stata colta alla sprovvista dalla telecamera del GF mentre era in bagno, la foto ha fatto il giro del web

Dayane Mello ha dato spettacolo, ripresa dalle telecamere del GF mentre si spogliava nuda per entrare in vasca da bagno.

Un Grande Fratello Vip pieno di sorprese

Il Grande Fratello Vip di quest’anno non smette di stupirci! Tantissime le novità e le sorprese di quest’edizione condotta da Signorini.

Dopo l’espulsione di Fausto Leali, l’abbandono di Flavia Vento e il coming out di Gabriel Garko, arriva il nudo integrale di Dayane Mello.

Sì, avete letto bene! La modella e influencer è stata vista completamente nuda da milioni di italiani, a causa di un disastro provocato dalla regia.

Il nudo integrale di Dayane Mello

La bellezza straordinaria di Dayane Mello è arrivata fino al Grande Fratello Vip, dove è davvero difficile staccarle gli occhi di dosso quando è inquadrata.

Nella serata di sabato, anche la regia del reality show di Canale 5 ha indugiato fin troppo su di lei, combinando un vero e proprio disastro in diretta!

La modella brasiliana si stava spogliando in vista di un bagno in vasca in compagnia di Adua Del Vesco.

Prima di scivolare in vasca da bagno, però, si è verificato un incidente vietato ai minori.

La Mello si trovava in bagno e, quando ha aperto la porta, non era ancora infilata per bene il costume. La telecamera l’ha colta in flagrante e l’ha inquadrata in topless.

Purtroppo, essere inquadrati 24 ore su 24 può provocare questi effetti collaterali, incidenti dai quali né donne né uomini sono esenti.

Il pubblico, alla vista del corpo nudo di Dayane, è stato colto alla sprovvista. Molti spettatori ringraziano sentitamente la regia, altri si dispiacciono per l’accaduto nel quale la Mello è stata coinvolta e di cui non sa nulla!