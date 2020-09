Si accendono i riflettori sull’età di Massimiliano Morra. Al suo debutto al Grande Fratello Vip 5 si accompagna il sospetto che l’attore abbia mentito sulla sua vera data di nascita.

Per avere successo nel campo dell’industria cinematografica e televisiva, l’aspetto fisico è determinante. E dal momento che l’immagine è strettamente correlata all’età anagrafica, non stupisce che molti vip siano disposti a togliersi qualche anno dalla carta d’identità.

Mentire sul proprio anno di nascita, per accaparrarsi una parte in una fiction o film, è una strategia piuttosto diffusa tra i personaggi televisivi e non. Dopo le polemiche su Clizia Incorvaia, esplose nella scorsa edizione del reality show, sembra che anche quest’anno nella casa del GF Vip 5 ci sia un furbetto che desideri apparire più giovane.

Grande Fratello Vip 5, Massimiliano Morra ha mentito sulla sua vera età?

Qual è la vera data di nascita di Massimiliano Morra, attore di talento e concorrente del Grande Fratello Vip 5? Ad aprire il dibattito, nel corso della terza puntata del reality show, è stata Adua Del Vesco, ex fidanzata dell’attore.

In rete molti siti web riportano il 1986 come data di nascita dell’attore partenopeo. Altrettanti siti, invece, dichiarano sia possa esser nato nel 1983. Durante un acceso dibattito, avvenuto nella puntata di lunedì 21 settembre, Adua Del Vesco è rimasta di sasso quando Massimiliano Morra le ha ufficializzato di avere 35 anni:

“Str***o! Non mi avevi detto la verità!”

Ma nonostante la sua ammissione, il giallo sulla vera età dell’attore si infittisce. Online fioccano copiosi i dubbi degli internauti, che sui social network avanzano sospetti e ipotizzano un’età anagrafica differente da quella dichiarata.

A giudicare dai suoi tratti somatici, in effetti, Massimiliano Morra dimostrerebbe più anni di quelli effettivi. Secondo i telespettatori e il popolo del web, il concorrente del Grande Fratello Vip 5 potrebbe avere il vizietto di dichiararsi più giovane.