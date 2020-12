Grande Fratello Vip, il lutto in diretta: ‘Si è fermato tutto’

Un lutto che ha lasciato tutti senza parole. Un dolore incredibile che ha paralizzato anche il pubblico del Grande Fratello Vip.

Momento di grande emozione e intimità al Grande Fratello VIP: una confessione molto personale, da parte di Cristiano Malgioglio, che commuove il pubblico del reality show.

In una chiacchierata con Tommaso Zorzi, il paroliere siciliano ha rivelato al suo coinquilino il periodo in cui morì la sua amata madre, mentre lui era in concerto.

Tutto si fermò, anche la musica: fu un segno del destino. Da allora, Malgioglio sente sempre più forte la mancanza della sua genitrice.

Cristiano Malgioglio parla della madre al GF VIP

Tommaso Zorzi e Cristiano Malgioglio hanno parlato di cose personali e, il paroliere ha deciso di aprire il suo cuore al concorrente della casa del GF VIP.

Cristiano, infatti, ha ricordato il giorno in cui, mentre era in concerto, la musica sul palco si fermò: in quel preciso istante, la sua adorata mamma venne a mancare.

Da allora, sono passati 26 anni ma il dolore è ancora vivo nel suo cuore. Una perdita che non ha ancora metabolizzato, nonostante siano passati diversi anni.

Cristiano, la polizia lo fermò in aeroporto

Il cantante ha, inoltre, rivelato che quando stava rincasando, fu fermato in aeroporto da diversi poliziotti che gli si avvicinarono per dargli la brutta notizia.

La consapevolezza di aver perso sua madre gli fece uscire un urlo di dolore: ormai la sua mamma era volata su in cielo, dal quale lo veglia da quel preciso istante.

Sedici anni fa, poi, Cristiano ha perso anche suo padre che, al tempo, aveva 95 anni. Certo, era maggiormente preparato alla sua dipartita, ma fu un altro duro colpo della sua vita, visto che amava entrambi i suoi genitori.

L’emozione è stata, poi, stemperata dall’intervento di Iva Zanicchi la quale, dallo studio, gli ha fatto una gradita sorpresa.