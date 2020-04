Grande Fratello Vip, le novità sulla finale e i finalisti: chi vincerà?

Grande Fratello Vip torna mercoledì 8 aprile 2020 con la finale della quarta edizione della versione celebrity, condotta da Alfonso Signorini in prima serata su canale 5

Scopriamo tutti i dettagli relativi all’ultimo appuntamento con Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 che vede in finale Aristide Malnati, Paola Di Benedetto, Paolo Ciavarro, Sossio Aruta, Antonella Elia, Andrea Denver e Patrick Ray Pugliese. Chi vincerà?

Il ritorno di pubblico e ospiti in studio

A causa dell’emergenza sanitaria italiana causata dalla pandemia da Coronavirus, era stato vietato l’ingresso in studio del pubblico del Grande Fratello Vip, degli ospiti famosi e dei parenti dei partecipanti.

La regola continuerà a valere anche per la finale, dove però vi saranno delle importanti novità. Nei giorni scorsi, infatti, sono stati registrati degli applausi da mandare in onda nel corso della puntata finale, che faranno percepire ai concorrenti come se il pubblico fosse davvero in studio.

Infine, oltre al conduttore Alfonso Signorini e all’opinionista Pupo, in studio tornerà Wanda Nara, attraverso un collegamento online. Dopo l’inizio del lockdown, infatti, la moglie del calciatore Mauro Icardi aveva preferito lasciare il suo ruolo e dedicarsi alla famiglia, trasferendosi a Parigi.

Chi vincerà?

Quest’edizione del Grande Fratello Vip è stata diversa e per certi versi più complessa delle altre, per via del contesto nel quale si è sviluppata. Il reality show ha inoltre raccolto alcuni record: è l’edizione celebrity più lunga di sempre (20 puntate) e che ha accolto più concorrenti (29 in tutto).

L’8 aprile 20202 verrà trasmessa la finale della quarta edizione del Grande Fratello Vip 4. I finalisti sono 7: Aristide Malnati, Paola Di Benedetto, Paolo Ciavarro e Sossio Aruta, a cui si aggiungono Antonella Elia, Andrea Denver e Patrick Ray Pugliese che al momento si trovano al televoto.

Il vincitore si aggiudicherà il montepremi in palio di 100.000 euro, metà del quale andrà in beneficienza.