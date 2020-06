Trapela un’indiscrezione spoiler sul cast della prossima edizione del Grande Fratello Vip. Sul profilo Instagram di Katia Fanelli affiorano alcuni preziosi indizi.

Nelle ultime settimane c’è stato molto fermento intorno al Grande Fratello Vip 5, la nuova edizione del reality show in procinto di deflagrare a settembre 2020. Come abitudine fin troppo abusata negli ultimi tempi, è stata divulgata una indiscrezione sul cast.

Il conduttore del GF Vip Alfonso Signorini, impegnato nella selezione dei concorrenti della nuova edizione del format di Canale 5, ha rilasciato numerose interviste e ha confessato di aver effettuato centinaia di provini. A suo dire, un numero incalcolabile di vip sarebbe fortemente interessato ad entrare nel celebre appartamento di Cinecittà.

Le indiscrezioni sul cast del GF Vip 5, che stanno circolando vorticosamente sul web, sono veramente numerose e disparate. Proprio in merito al nuovo cast del reality Mediaset, negli ultimi giorni un’ex protagonista di Temptation Island si è lasciata andare ad una confessione che in rete ha suscitato un bel trambusto.

Grande Fratello Vip 5, ex protagonista di Temptation Island fa il provino per il reality? L’indizio su Instagram

Chi si ricorda di Katia Fanelli, la ventiseienne “fotonica” che ha monopolizzato l’attenzione del pubblico nell’ultima edizione di Temptation Island? Da quanto emerge sul suo profilo ufficiale di Instagram, l’effervescente romagnola potrebbe essere una concorrente del GF Vip 5.

Katia Fanelli ha risposto alle domande dei suoi insistenti followers, i quali hanno tentato di estorcerle informazioni top secret. Ad un fan che le ha chiesto se abbia fatto il provino per il Grande Fratello Vip 5, la “fotonica” ha replicato con un’emoji ambigua: una faccina che ammicca e strizza l’occhio.

Ma come si potrebbe interpretare la sua enigmatica risposta? Katia Fanelli ha partecipato ai casting? Il suo è un tentativo per tornare in tv? Dopo l’esperienza vissuta nel love game di Canale 5, l’ex diva di Temptation Island potrebbe essere seriamente interessata a vestire i panni di gieffina.