Spuntano indiscrezioni sui concorrenti che potrebbero partecipare al GFVip 6 e a L’Isola dei Famosi 16, ecco cosa abbiamo scoperto per voi!

Ormai manca sempre meno al via della prossima edizione del Grande Fratello Vip e le indiscrezioni corrono sul web: ecco i nomi fake, le smentite e le conferme sui probabili concorrenti e di primi rumors su L’Isola dei Famosi!

GFVip 6, chi potrebbe partecipare e chi è già confermato

La quinta edizione del Grande Fratello è stata tra le più seguite e commentate sui social oltre ad avere vinto il record dell’edizione più lunga di ogni reality ( ben 5 mesi). Ora tutti gli appassionati di vecchia data e nuovi sono in fremente attesa di conoscere chi parteciperà alla prossima edizione, quella numero 6.

Sul web stanno girando notizie e smentite e alcuni siti e account Instagram hanno voluto fare un po’ di chiarezza.

Ad essere confermate fino ad ora sono solamente le due opinioniste: Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Riguardo ai concorrenti come riporta Blogtivvu.com alcune nette smentite si sono avute sui nomi dati per certi come Pamela Prati, Mariano Catanzaro e Paola Caruso.

I rumors confermati invece riguardano Giovanni Ciacci: l’esperto di styling, opinionista e conduttore avrebbe realmente sostenuto il provino per entrare nella casa più spiata d’Italia ma ancora non è emerso nulla sulla partecipazione alla sesta edizione.

Altro nome che sta prepotentemente emergendo sul web è quello di Sophie Codegoni: la ex tronista che il gossip degli ultimi giorni indicano come la nuova fidanzata di Fabrizio Corona.

Altri rumors danno per certe due bellissime già volti noti dei reality: Francesca Cipriani e Maria Monsè!

Saranno confermate come vip che varcheranno la porta rossa?

L’Isola dei Famosi 16, i primi attesi spoiler!

Non solo GFVip, la prossima stagione dei reality di Canale 5 non può non comprendere anche l’attesissima Isola dei Famosi 16. L’ultima edizione si è appena conclusa con la vittoria di Awed e ha lasciato negli appassionati la voglia di scoprire chi partirà il prossimo anno per l’Honduras.

Se i lavori per il cast del GFVip sono partiti, quelli per il reality condotto da Ilary Blasi sono ancora in stand by ma ciò non impedisce ai rumors di circolare sempre più forti:

Uno dei nomi che più viene acclamato dai fan è di sicuro quello di Jeda Lenfoire, il fidanzato di Vera Gemma, emerso come vero e proprio personaggio durante l’ultima edizione in cui presenziava in studio.

Assieme a lui, il web pensa che presente potrebbe essere anche Arianna Cirrincione, la fidanzata di un altro concorrente della scorsa edizione, Andrea Cerioli, come riporta anche Giovanni Porro.

In attesa delle conferme continuate a seguirci per restare sempre aggiornati sulle anticipazioni e sulle curiosità dei programmi più seguiti della tv

