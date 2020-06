Secondo quanto riporta TvBlog, un nuovo nome sarebbe al centro di una sfida per la selezione del cast della prossima stagione. Le trasmissioni televisive coinvolte sono il GF Vip 5 e Ballando con le stelle.

Casting all’ultimo sangue quello tra gli show televisivi Grande Fratello Vip e Ballando con le stelle. Secondo quanto riporta il sito TvBlog, i conduttori Alfonso Signorini e Milly Carlucci non avrebbero ancora fatto acquisti importanti e, in queste settimane, starebbero cercando di rinforzare il proprio cast.

Il GF Vip 5 e Ballando con le stelle sarebbero sulle tracce della politica e opinionista televisiva Alessandra Mussolini. Sembra che la cinquantasettenne romana sia fortemente ambita e abbia ingolosito non poco la concorrenza.

Un’occasione d’oro per le due storiche trasmissioni, che potrebbero accaparrarsi una protagonista di spessore e non il solito personaggino popolare, che non stuzzica minimamente l’interesse dei telespettatori.

Grande Fratello Vip 5 contro Ballando con le stelle: l’indiscrezione bomba di TvBlog

In merito a Ballando con le stelle, noto show condotto da Milly Carlucci, TvBlog si è espresso in questi termini:

“In realtà per Ballando con le stelle potrebbe esserci una novità, ovvero potrebbe aggiungersi un altro concorrente il cui accordo non fu chiuso in prima battuta per l’emergenza sanitaria che scoppiò fra la fine di febbraio e l’inizio di marzo. Ci riferiamo all’ex parlamentare italiana ed ex euro deputata del parlamento europeo Alessandra Mussolini (…) Vedremo dunque cosa accadrà nei prossimi giorni anche perchè pare che l’ex parlamentare sia stata contattata anche dalla produzione del Grande Fratello Vip per entrare nel cast della prossima edizione del reality di Canale 5”

Milly Carlucci insegue Alessandra Mussolini da mesi. Parallelamente, però, si è mosso anche Alfonso Signorini, che potrebbe aver in mano un accordo con l’ex europarlamentare. Chi la spunterà tra i due presentatori?

Le due proposte potrebbero lusingare non poco la Signora Mussolini, che non disdegna affatto visibilità televisiva. Nelle prossime settimane assisteremo alla decisione finale, ma intanto Mediaset e Rai attendono. Su Alessandra Mussolini potrebbe crearsi una vera e propria asta.