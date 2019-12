Grande Fratello Vip 4, ultime novità tra concorrenti e data di inizio

Grande Fratello Vip torna nel 2020 con la nuova edizione, segnata da importanti novità tra i concorrenti e gli opinionisti

Scopriamo gli ultimi aggiornamenti sulla quarta edizione del Grande Fratello Vip, al via dall’8 gennaio 2020 sotto la conduzione del Direttore di Chi, Alfonso Signorini. Vediamo chi saranno i nuovi concorrenti e gli opinionisti che accompagneranno Signorini in questa nuova avventura.

I concorrenti del GF Vip 4

Gli ultimi concorrenti, di cui è stata ufficializzata la partecipazione alla nuova edizione del Grande Fratello Vip, sono Clizia Incorvaia e Antonio Zequila.

Il Grande Fratello Vip 4, che è targato Alfonso Signorini e che prenderà il via l’8 gennaio 2020 su Canale 5, vedrà la partecipazione anche dell’influencer Clizia Incorvaia, ex di Francesco Sarcina (leader de Le Vibrazioni ed ex professore di canto di Amici di Maria De Filippi). La donna è diventata nota soprattutto per il triangolo amoroso dato vita con Riccardo Scamarcio (migliore amico di Sarcina).

Confermato come inquilino della Casa più spiata d’Italia anche Antonio Zequila, attore ed ex naufrago della terza edizione de L’Isola dei Famosi, noto al pubblico soprattutto per la storica lite in tv con il cantante Adriano Pappalardo.

A confermare la partecipazione di quello che è conosciuto anche come “Er mutanda” sono stati i due opinionisti del GF, la moglie del calciatore Mauro Icardi, Wanda Nara, e il noto cantante di “Gelato al cioccolato”, Pupo (al secolo Enzo Ghinazzi), durante la puntata de ‘Le Iene’, andata in onda il 22 dicembre scorso.

Questi due nomi si vanno aggiungere così alla lista dei concorrenti già confermati, come la produttrice cinematografica Rita Rusic, il cantante Pacifico Settembre (in arte Pago), la showgirl Antonella Elia, la conduttrice Adriana Volpe e il giornalista Michele Cucuzza.

Il rifiuto di Giulia De Lellis

Una notizia riguardo Giulia De Lellis sta spopolando in questo momento sul web e nelle riviste. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, infatti, avrebbe rifiutato la proposta di diventare una dei nuovi opinionisti del Grande Fratello Vip 4, dopo la vittoria mancata alla seconda edizione del reality show, nel 2017.

Alfonso Signorini desiderava condurre il programma accanto alla web influencer, ma la sua richiesta non è stata soddisfatta. Il direttore di Chi non ha spiegato le ragioni del rifiuto della De Lellis, ma si presume che la giovane preferisca concentrarsi, per il momento, sul mondo della moda e del beauty.

“Giulia De Lellis? Io l’avrei voluta molto volentieri al mio fianco nelle vesti di opinionista perché mi faceva simpatia ritrovarla in quella veste ma poi le cose sono andate diversamente…”,

ha dichiarato Alfonso Signorini.

Dopo il rifiuto da parte di Giulia De Lellis, la scelta del nuovo conduttore del Grande Fratello Vip è ricaduta sulla show girl e agente sportiva Wanda Nara e sul noto cantante di “Su di noi”, Pupo. Si tratta di una coppia piuttosto insolita, ma che sembra promettere scintille.

Ad alcuni fan del programma è apparso molto strano il desiderio di Alfonso Signorini di essere accompagnato nel percorso da Giulia De Lellis, visti gli screzi sorti durante la partecipazione della giovane al GF Vip 2017.

Il rapporto tra il Direttore di Chi e l’ex fidanzata di Andrea Damante si è incrinato dopo che la ragazza aveva fatto, all’interno della casa più spiata d’Italia, alcune dichiarazioni sui gay, alludendo, forse inconsapevolmente, che fossero portatori di malattie.

Dopo l’accesa lite tra Signorini, all’epoca opinionista del reality show condotto da Ilary Blasi, e la De Lellis, sembrava non esserci più speranza di recupero tra i due. La coppia, invece, nonostante tutto, è riuscita a fare pace e a instaurare un rapporto fatto di stima e di cordialità.