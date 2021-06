Grande Fratello Vip, svelato il nome del nuovo concorrente

Il Grande Fratello Vip tornerà a settembre con la conduzione di Alfonso Signorini, ecco i nomi dei possibili nuovi concorrenti.

Nonostante siano già passati 3 mesi, sembra ieri che Alfonso Signorini ha incoronato vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi. A settembre però, le porte della casa più famosa dei reality tv si riapriranno con nuovi concorrenti.

Fra le novità del nuovo Grande Fratello Vip la mancata presenza di Pupo

Sono diverse le novità, infatti, che il giornalista sta tenendo nascoste ai telespettatori. Al momento però tutto ciò che sappiamo riguarda la mancata partecipazione di Pupo. Resta ancora in forse, invece, la posizione di Antonella Elia.

Sulla sesta edizione del programma, ad oggi, si specula ancora molto, soprattutto fra i concorrenti. Di quest’ultimi, ad esempio, conosciamo già il nome di Katia Ricciarelli, annunciato su Novella 2000 da Roberto Alessi.

“Il progetto abbozzato sembra una certezza, Katia farà parte del cast dei vip che entreranno nella casa del Grande Fratello”.

Dal lato della cantante però, essa non ha ne smentito ne confermato la notizia lasciando i fan in attesa. Non solo, sono molti persino i detrattori della Ricciarelli, che per alcuni non riuscirebbe a resistere all’esperienza del Grande Fratello.

In passato si è ipotizzata l’entrata in casa di Anna Oxa

Questa però non è la prima volta che si gioca ad indovinare i possibili concorrenti della casa. In passato abbiamo visto, infatti, come si sono fatti i nomi di Anna Oxa e Gabriel Garko. In quell’occasione però, i diretti interessati hanno preferito smentire in prima persona le voci.

La vera sfida, dunque, sarà per Alfonso Signorini, il quale dovrà mantenere gli ottimi dati di share avuti nella scorsa edizione. Ad accompagnarlo nello studio, inoltre, potrebbe persino esserci Zorzi, il quale ricoprirà il ruolo di opinionista.

