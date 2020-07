Grande Fratello VIP, un concorrente chiede 100 mila euro di cachet: ecco chi è

Grande Fratello VIP 5 torna su Canale 5 con la quinta edizione del reality show, scopriamo tutte le anticipazioni del programma

Scopriamo insieme tutti i rumors relativi alla nuova edizione del reality show più amato d’Italia, Grande Fratello VIP 5!

La conduzione del Grande Fratello VIP

L’ultima edizione del Grande Fratello VIP ha riscosso numeroso successo anche per la conduzione, affidata ad Alfonso Signorini. Per questo motivo, la produzione ha scelto di confermare il giornalista come presentatore anche della prossima edizione.

Il debutto è stato un vero e proprio successo e Alfonso Signorini ha dimostrato di sapersi destreggiare sapientemente in situazioni eccezionali, come quella della pandemia da Covid-19.

I concorrenti VIP

Trapelano i primi nomi degli ipotetici concorrenti della versione VIP del reality show. Tra i più gettonati, Eva Grimaldi, l’ex calciatore dell’Inter Nicola Ventola, Mario Balotelli, Elisabetta Gregoraci, Flavia Vento e una contessa del quale non è stata svelata ancora l’identità.

Dagospia ha svelato che Maddalena Corvaglia avrebbe detto di no alla possibilità di partecipare al reality. Avrebbe declinato perché impegnata in altri progetti che le consentirebbero di fare ritorno in tv.

Il cachet esagerato

Mentre si rincorrono varie indiscrezioni relative ai personaggi che comporranno il cast della prossima edizione del Grande Fratello VIP, una notizia bomba è trapelata nelle ultime ore.

A lanciare lo scoop, il magazine Nuovo, che riporta le informazioni fornite da alcune fonti anonime. In base a quanto rivelato, sembrerebbe essere arrivata una richiesta di cachet davvero esagerata.

Ad averla avanzata sarebbe stata la contessa Patrizia de Blanck, amatissima da Alfonso Signorini. La donna pare abbia chiesto un compenso di 100 mila euro.

Le trattative sarebbero attualmente in corso, poiché pare che il Grande Fratello vorrebbe nella casa più spiata d’Italia sia Patrizia che addirittura la figlia Giada De Blanck.

Per il momento non sono arrivate conferme sulla loro eventuale partecipazione alla nuova edizione del reality, ma si attendono conferme.