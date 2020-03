Nuovo rovente scontro tra Valeria Marini e Antonella Elia. Tra le due irascibili concorrenti del Grande Fratello Vip 2020 sono volate parole di fuoco in un’atmosfera tesissima.

Neanche la delicata emergenza Coronavirus, che da settimane sta mettendo in ginocchio tutta l’Italia, è riuscita a frenare i dissapori e l’incompatibilità di carattere tra Antonella Elia e Valeria Marini. Nella casa più spiata dagli italiani, la Valeriona Nazionale non ha perduto occasione per punzecchiare e far andare in escandescenze la sua coinquilina Antonella Elia, nota per i suoi fulminei scatti d’ira e per la sua personalità irascibile.

L’ex valletta di Mike Bongiorno e Raimondo Vianello, infatti, si è dimostrata ancora una volta pronta sul piede di guerra e predisposta a litigare con chiunque si azzardi a provocarla. L’ultimo diverbio in ordine di tempo è stato scatenato da una vera e propria bazzecola che ha confermato, per l’ennesima occasione, come il clima all’interno dell’appartamento più celebre di Cinecittà sia teso e irrespirabile.

L’esplicita provocazione di Valeria Marini

“Antonella, quanti anni hai? 56? Ne dimostri di più, pensavo ne avessi 58!”.

Sono queste le parole al vetriolo che l’ex star del Teatro Bagaglino ha rivolto alla sua coinquilina. Ma Antonella Elia non ha affatto tollerato l’esclamazione provocatoria di Valeria Marini e, tra il sarcasmo e l’impazienza, le ha replicato.

L’agghiacciante risposta di Antonella Elia

La 56enne torinese ha dato sfogo al suo rancore accumulato e si è lasciata andare a degli insulti tutt’altro che soprassedibili:

“Valeria, come sei carina, questo è il modo migliore per instaurare un rapporto. Tu dici che ti danno 38 anni? Al massimo i ciechi!”.

Non soddisfatta della propria arguta risposta, Antonella Elia ha apostrofato Valeria Marini come ‘brutta strega’ e il gieffino Andrea Denver si è sentito immediatamente in dovere di redarguire l’ex showgirl, cercando di indurla a riflettere su quanto detto.

Oltre al modello veronese, anche l’attore Fabio Testi è intervenuto nell’acceso botta e risposta tra Antonella Elia e Valeria Marini. Il 78enne veneto, infatti, ha cercato di trasmettere tutta la sua maturità e buonsenso alle sue colleghe di reality e, con il savoir faire che da sempre lo ha contraddistinto, ha ricordato che tra la mission dei concorrenti del Grande Fratello Vip 4 c’è anche quella di trasmettere messaggi positivi ai telespettatori.