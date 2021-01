Grande Fratello Vip, anticipazioni: svelata data della finale e primo finalista

La vera data della finale è saltata fuori in maniera inaspettata ma ora è ufficiale, ecco tutti gli spoiler delle prossime puntate del reality di Canale 5!

L’annuncio precedente parlava dell’8 febbraio come data finale per il GFVip di quest’anno ma pare che le cose siano diverse.

Nel frattempo ci si prepara ad una nuova attesa puntata per stasera in cui l’attenzione sarà tutta sulle storie personali di alcuni vip. Ecco quali.

Grande Fratello Vip, la data della finale è confermata?

Dall’inizio di questa nuova edizione del Grande Fratello Vip si è discusso sulla fine del programma.

La data presunta per la finale, in cui si proclamerà il vincitore è slittata con il tempo tanto da arrivare anche a festeggiare Natale e Capodanno all’interno della casa.

Non solo, il reality si è allungato ancora e dagli ultimi annunci arrivati la data indicata era stata quella dell’8 febbraio 2021.

Ora un nuovo spoiler è arrivato, andando a seminare il panico anche tra i vipponi all’interno della casa.

L’annuncio, come riporta anche Blasting News, è stato divulgato per primo da Publitalia e parla di un slittamento, ormai ufficiale, fino al 26 febbraio prossimo.

I concorrenti potrebbero già avere capito tutto, a causa di alcune grida all’esterno della casa di Cinecittà e si attende perciò il comunicato ufficiale da parte di Signorini ai concorrenti.

Sul web però l’annuncio di questa nuova data per la finale non ha reso contenti i fan che ormai capiscono come la situazione sia pesante per i vipponi in gara.

Per chiedere di non rimandare ancora la fine del reality sui social sono partite addirittura delle raccolte firme.

Puntata del 18 gennaio 2020: primo finalista e storie intense in primo piano

Nel frattempo stasera andrà in onda una nuova puntata del GFVip molto attesa sia per il meccanismo del gioco che per l’approfondimento di quanto avvenuto durante la settimana.

Durante la puntata Signorini lancerà a sorpresa un televoto lampo grazie al quale si scoprirà il primo vip finalista!

Il concorrente scelto da casa dunque sarà il primo che guadagnerà di diritto un posto nella finale del 26 febbraio e potrà così già ambire al corposo montepremi.

Inoltre ampio spazio verrà dato all’approfondimento degli scoppi emotivi che questa settimana hanno interessato molti ospiti nella casa tra cui Maria Teresa Ruta, Giulia Salemi e Tommaso Zorzi.

Per non perdersi nessun colpo di scena dunque non resta che sintonizzarsi su Canale 5 questa sera alle 21.20!