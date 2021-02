Grande Fratello Vip, anticipazioni 8 febbraio: Incontro per Dayane, Alda esclusa dallo studio?

Nel prossimo appuntamento con il reality di Alfonso Signorini moltissime le sorprese. Ci saranno incontri emozionanti e forti polemiche!

Nonostante quanto accaduto nelle scorse ore la puntata consueta del lunedì sera del reality di canale 5 si terrà regolarmente.

Sono attesi momenti di grande commozione con un incontro che potrebbe arrivare per la modella brasiliana colpita da un grave lutto.

Non si placano intanto le polemiche attorno alle parole di Alda D’Eusanio, la concorrente squalificata sarà in studio per spiegare quanto accaduto?

Grande Fratello puntata del 8 febbraio: incontro per Dayane?

Il GF torna con il consueto appuntamento in prime time del lunedì e si prevede un’altra puntata fuori dal comune. Questa edizione del reality più longevo di tutti ha raggiunto diversi record.

Prima di tutto per il numero di puntate, che proseguiranno fino alla fine di marzo. Tra gli avvenimenti verificatisi durante il programma quello che ha colpito maggiormente pubblico e concorrenti è di certo il lutto improvviso vissuto dalla modella Brasiliana.

Dayane Mello infatti ha saputo solo pochi giorni fa di un incidente mortale che ha coinvolto in Brasile suo fratello minore Lucas di appena 27 anni.. La modella è rimasta logicamente sconvolta dalla tragica notizia e con lei tutti i concorrenti hanno accusato un grave colpo.

Una tragedia di tali proporzioni ha portato tutti i vip a stringersi accanto alla modella, abbandonando il clima giocoso del programma. La stessa Dayane ha valutato la possibilità di lasciare la casa di Cinecittà ma ha poi preferito restare nel gioco poiché fuori sarebbe stata sola.

L’affetto dei coinquilini la sta aiutando a superare il tragico momento ma la produzione potrebbe aver deciso di permettere alla modella di incontrare suo fratello Juliano che non vede da molti mesi.

Annullato televoto ed eliminazione di Alda: cosa accade in studio ora?

La vicenda di Dayane poteva avere anche delle conseguenze per la dinamica del reality dato che la modella è la prima finalista, seguita da Pierpaolo Pretelli. La Mello resterà in gioco dunque ed il televoto previsto per stasera è stato annullato in conseguenza dell’eliminazione lampo di Alda D’Eusanieo.

La giornalista è stata raggiunta da un provvedimento Mediaset che ha ritenuto di doverla escludere dal gioco a causa delle gravi dichiarazioni fatte nei confronti di Laura Pausini e del marito.

La D’Eusanio ha scioccato tutti affermando che la cantante subisse episodi di violenza da parte del marito, scatenando anche una denuncia da parte della Pausini.

In puntata si tornerà dunque a parlare della vicenda ma attualmente la giornalista non compare tra gli ospiti attesi in studio come affermerebbero alcuni rumors: Alda è stata esclusa del tutto dallo show?

Nessun televoto dunque- che avrebbe visto possibili escluse proprio la D’Eusanio e la De Grenet- ma nuove nomination in vista della puntata di venerdì 12 febbraio.

Per non perdersi nessuno dei colpi di scena non resta che sintonizzarsi su Canale 5 a partire dalle 21.20 per una nuova puntata di Grande Fratello Vip!